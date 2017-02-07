МТС подвел первые итоги развития LTE после запуска технологии во всех областях Беларуси. К настоящему моменту 4G-услуги оператора стали доступны в десятках городов и поселков, а опробовать их успели уже более 520 тысяч человек.

Сегодня 4G от МТС охватывает порядка 75% городского населения страны. Абоненты оператора могут пользоваться LTE более чем в 30 населенных пунктах, включая все областные центры и ряд районных городов, таких как Барановичи, Бобруйск, Добруш, Молодечно, Смолевичи, Полоцк, Шклов и другие. В самое ближайшее время этот список пополнится Борисовом, Лидой, Мозырем, Оршей, Пинском, Солигорском и другими крупными городами.

Только лишь с конца 2016 года среднесуточная активная аудитория 4G-услуг МТС увеличилась более чем в 2 раза. Второе и третье после столицы места по ее размеру удерживают Брест и Гродно соответственно.

За первый месяц пользователи 4G из регионов сгенерировали в сети LTE в 2,6 раза больше трафика, чем было в столице за аналогичный – стартовый – период. Самые «качающие» региональные 4G-абоненты МТС живут в Гродно: на каждого из них приходится примерно на 15% больше трафика в сутки, чем в среднем по стране (исключая Минск). Суммарный месячный LTE-трафик по стране вскоре после запуска технологии в областных и районных центрах превысил миллиард мегабайт.

Несмотря на то, что в Минске 4G доступен клиентам МТС уже больше года, интерес к мобильному интернету четвертого поколения продолжает расти и в главном городе республики. По данным оператора, только за последний год дневная аудитория LTE увеличилась в 2,6 раза. Общий показатель по суточному 4G-трафику, в свою очередь, с начала 2016-го вырос в 5,3 раза.

С появлением в Беларуси LTE всё больше абонентов МТС отдают предпочтение гаджетам с поддержкой новой технологии. Сегодня «доля» умных телефонов в сети оператора приближается к трети, а в продажах они составляют уже 85% от всех смартфонов – при том, что до запуска 4G этот показатель не превышал 53%. Наибольшей популярностью среди клиентов МТС пользуются модели Huawei GR3, Huawei Y6, Samsung Galaxy J2 Prime, Huawei GR5 и Samsung Galaxy A5 (2016).