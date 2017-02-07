﻿ 4G стал доступен в Полоцке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

4G стал доступен в Полоцке

08.02.2017 17:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A
4G стал доступен в Полоцке

МТС первым среди белорусских сотовых операторов сделал мобильный интернет 4G доступным для жителей Полоцка. Сеть LTE открыта для всех местных абонентов компании и гостей города, чьи смартфоны и планшеты поддерживают соответствующую технологию.

Сеть четвертого поколения уже на текущем этапе строительства обеспечивает скорости мобильного интернета до 112 Мбит/с. На данный момент связью 4G покрыта большая часть территории населенных пунктов, где она доступна клиентам МТС, включая Полоцк. В будущем сеть LTE продолжит развиваться в регионе: за счет дополнительных базовых станций ее покрытие существенно расширится, а емкость - увеличится.

Чтобы начать пользоваться 4G, достаточно быть подключенным на любой тариф МТС, а также зарегистрировать свой гаджет в сети LTE, если это не произошло автоматически. При необходимости можно самостоятельно зарегистрировать устройство, выбрав в настройках соответствующую опцию (LTE/3G/2G). Проверить, поддерживает ли смартфон сеть LTE, можно с помощью бесплатного USSD-запроса *464#.

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС первым среди белорусских сотовых операторов сделал мобильный интернет 4G...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Вице-президент ICANN: IGF станет одним из самых значимых интернет-событий в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика