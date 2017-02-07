Технология защиты от несанкционированного взлома Denuvo трещит по швам. Ужастик Resident Evil 7 был взломал спустя пять дней после релиза, а не следующий день пал Battlefield 1, сообщает InGame .

Также хакерской атаке подвергся официальный сайт Denuvo Software Solutions. При этом взломщики смогли получить доступ к корпоративной переписке, которая даже не была зашифрована.

В ответ на это компания пообещала выпустить новую полностью переделанную версию своей защиты, в которой будут исправлены ошибки, которые хакеры использовали для ее обхода.





Новую Denuvo получат Sniper: Ghost Warrior 3, For Honor, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands и Mass Effect: Andromeda.

Многие игры вовсе выходят без защиты. Среди них The Witcher 3, разработчики которого считают, что переубедить пиратов можно только высоким качеством своей продукции и демократичной ценой.