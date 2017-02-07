Глава Epic Games Тим Суини считает, что операционная система Windows 10 Cloud может уничтожить самый популярный на сегодня сервис цифровой дистрибуции Steam.

По его словам, Microsoft хочет установить полный контроль над платформой Windows и заставить разработчиков выпускать игры в Windows Store. При этом компания может сделать так, что обычные Win32-игры из Steam будут работать хуже, чем универсальные приложения из Windows Store.





Редакторы InGame с Тимом Суини не согласны. Во-первых, Windows 10 Cloud предназначена только для компьютеров стоимость менее $300, которые никак нельзя отнести к игровым устройствам. Во-вторых, Steam развивался много лет и достиг такого состояния, что конкурировать с ним попросту невозможно. На сегодняшний день это лучшая игровая социальная сеть и платформа.