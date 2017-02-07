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Windows 10 Cloud представляет угрозу для Steam
08.02.2017 18:17 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Глава Epic Games Тим Суини считает, что операционная система Windows 10 Cloud может уничтожить самый популярный на сегодня сервис цифровой дистрибуции Steam.
По его словам, Microsoft хочет установить полный контроль над платформой Windows и заставить разработчиков выпускать игры в Windows Store. При этом компания может сделать так, что обычные Win32-игры из Steam будут работать хуже, чем универсальные приложения из Windows Store.
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Глава Epic Games Тим Суини считает, что операционная система Windows 10 Cloud может уничтожить самый популярный...
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