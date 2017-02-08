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Apple потребовала убрать пороги в новой штаб-квартире

09.02.2017 09:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Корпорация Apple с 2013 года строит себе в Купертино футуристичную штаб-квартиру Apple Campus 2. Это гигантское круглое здание, дизайн которого разработал британский архитектор Норман Фостер по просьбе Стива Джобса. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на Reuters.

Apple потребовала убрать пороги в новой штаб-квартире
Фото: Noah Berger / Reuters

Изначально предполагалось, что здание будет сдано в эксплуатацию в 2015 году. Но оно все еще не готово: по оценкам источников Reuters, штаб-квартиру сдадут весной 2017 года, а спустя несколько месяцев в нее переедут сотрудники Apple.

Агентство поговорило с более чем 20 источниками, работавшими или продолжающими работать над этим проектом, чтобы узнать причины задержек. И одной из причин оказался чрезмерный перфекционизм Apple.

Например, корпорация требовала, чтобы у дверных проемов не было порогов. Бывший менеджер по строительству Campus 2 рассказал Reuters, что на попытки отговорить Apple ушло несколько месяцев: «Мы пытались отказаться, потому что на это нужно время и деньги, а еще это работы, которых никто никогда не делал».

По словам источника агентства, Apple объясняла необходимость избавиться от порогов так: если инженерам придется менять шаг, входя в здание штаб-квартиры, они могут отвлечься от своей работы.

Кроме того, корпорация очень строго подходила к выбору материалов (одно руководство по обращению со специальной древесиной, используемой в здании, занимало 30 страниц) и качеству стройки (обычно при строительстве допускается погрешность от трех миллиметров; Apple требовала, чтобы погрешность была намного меньше).

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Корпорация также хотела, чтобы все указатели в здании соответствовали его минималистичному дизайну, но пожарная служба требовала, чтобы таблички были хорошо заметны в случае экстренной ситуации. Дирк Маттерн, представитель пожарного департамента округа Санта-Клара, на территории которого строится штаб-квартира, около 15 раз встречался с Apple по этому вопросу. «Я никогда не тратил столько времени на указатели», — сказал он.

Еще один пример трепетного отношения к деталям, который приводит Reuters, касается дверных ручек. В 2015 году корпорация поручила исполнителям доделать ручки для конференц-залов и кабинетов. Через несколько месяцев рабочие представили менеджеру Apple готовую ручку. Тот повертел ее в руках и заявил, что чувствует неровность на поверхности.

Исполнители перепроверили все размеры и не нашли никаких отклонений даже на нанометровом уровне. Но Apple настаивала, что ручки не подходят. Корпорация думала над их дизайном еще как минимум полтора года.

Источники Reuters рассказали, что в лифтах Apple Campus 2 используются кнопки, напоминающие кнопку Home в айфонах. Один из бывших работников строительной компании сказал, что дизайн туалетов также напоминает дизайн айфонов.

«Обостренная любовь Apple к дизайну улучшила проект [штаб-квартиры], но иногда ее ожидания сталкивались со строительными реалиями, — рассказал бывший архитектор. — Телефоны можно строить с очень, очень маленькими погрешностями. Но здание с такой погрешностью никогда не построишь. Двери заклинят».

 
 
Ссылка на источник 8
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Корпорация Apple с 2013 года строит себе в Купертино футуристичную штаб-квартиру Apple Campus 2. Это гигантское круглое здание, дизайн которого разработал британский...

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