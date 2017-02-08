Корпорация Apple с 2013 года строит себе в Купертино футуристичную штаб-квартиру Apple Campus 2. Это гигантское круглое здание, дизайн которого разработал британский архитектор Норман Фостер по просьбе Стива Джобса. Об этом пишет издание « Медуза » со ссылкой на Reuters .



Фото: Noah Berger / Reuters

Изначально предполагалось, что здание будет сдано в эксплуатацию в 2015 году. Но оно все еще не готово: по оценкам источников Reuters, штаб-квартиру сдадут весной 2017 года, а спустя несколько месяцев в нее переедут сотрудники Apple.

Агентство поговорило с более чем 20 источниками, работавшими или продолжающими работать над этим проектом, чтобы узнать причины задержек. И одной из причин оказался чрезмерный перфекционизм Apple.

Например, корпорация требовала, чтобы у дверных проемов не было порогов. Бывший менеджер по строительству Campus 2 рассказал Reuters, что на попытки отговорить Apple ушло несколько месяцев: «Мы пытались отказаться, потому что на это нужно время и деньги, а еще это работы, которых никто никогда не делал».

По словам источника агентства, Apple объясняла необходимость избавиться от порогов так: если инженерам придется менять шаг, входя в здание штаб-квартиры, они могут отвлечься от своей работы.

Кроме того, корпорация очень строго подходила к выбору материалов (одно руководство по обращению со специальной древесиной, используемой в здании, занимало 30 страниц) и качеству стройки (обычно при строительстве допускается погрешность от трех миллиметров; Apple требовала, чтобы погрешность была намного меньше).

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Корпорация также хотела, чтобы все указатели в здании соответствовали его минималистичному дизайну, но пожарная служба требовала, чтобы таблички были хорошо заметны в случае экстренной ситуации. Дирк Маттерн, представитель пожарного департамента округа Санта-Клара, на территории которого строится штаб-квартира, около 15 раз встречался с Apple по этому вопросу. «Я никогда не тратил столько времени на указатели», — сказал он.

Еще один пример трепетного отношения к деталям, который приводит Reuters, касается дверных ручек. В 2015 году корпорация поручила исполнителям доделать ручки для конференц-залов и кабинетов. Через несколько месяцев рабочие представили менеджеру Apple готовую ручку. Тот повертел ее в руках и заявил, что чувствует неровность на поверхности.

Исполнители перепроверили все размеры и не нашли никаких отклонений даже на нанометровом уровне. Но Apple настаивала, что ручки не подходят. Корпорация думала над их дизайном еще как минимум полтора года.

Источники Reuters рассказали, что в лифтах Apple Campus 2 используются кнопки, напоминающие кнопку Home в айфонах. Один из бывших работников строительной компании сказал, что дизайн туалетов также напоминает дизайн айфонов.

«Обостренная любовь Apple к дизайну улучшила проект [штаб-квартиры], но иногда ее ожидания сталкивались со строительными реалиями, — рассказал бывший архитектор. — Телефоны можно строить с очень, очень маленькими погрешностями. Но здание с такой погрешностью никогда не построишь. Двери заклинят».