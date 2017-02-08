|
В Минске расскажут о мировых тенденциях в робототехнике, интернете вещей и big data
09.02.2017 15:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
25 февраля в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий состоится международная конференция
PARTY HARD! - международное профессиональное мероприятие для инженеров-электронщиков, системотехников, проектировщиков, а также любителей, конструирующих собственные электронные устройства и приборы. В перерывах между докладами посетители смогут познакомиться с белорусскими разработками и стартапами.
Доклады будут посвящены двум основным направлениям: непосредственно разработке харда и ведению бизнеса в этой сфере. Среди тематик – мировые тенденции в области электроники, робототехника, интернет вещей, big data, продвижение и продажа устройств и т.д.
На сцене бизнес-инкубатора ПВТ выступят:
В бизнес-секции выступит спикер партнера мероприятия Марина Головницкая, юрист практики интеллектуальной собственности белорусского офиса Sorainen. Интеллектуальная собственность – это один из ключевых активов разработчика. Понимание инструментов защиты интеллектуальной собственности и грамотное их использование – это условие успешного ведения бизнеса.
Инженеры-программисты из компании Softeq Development Дмитрий Емельянов и Дмитрий Комельков расскажут о своих ноу-хау в области IoT на примере разработки умного ошейника для собак.
Спешим сообщить, что организаторы проводят конкурс публикаций об электронике и робототехнике. Участникам необходимо зарегистрироваться на портале KV.by и размещать в течение всего хода конкурса публикации на тему электроники и робототехники в разделе «Статьи» или «Блоги». Итоги конкурса будут подведены на конференции Party Hard! 2017 – 25 февраля 2017 года.
Организаторами конференции PARTY HARD! выступают Парк высоких технологий и IT-портал KV.by. Узнать о том, как прошла конференция в прошлом году, можно
Юридический партнер конференции - Sorainen. Партнер подарков – STC. Партнеры мероприятия - Softeq Development, УП «НООТЕХНИКА», IZOVAC Technologies, МТС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 февраля в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий состоится международная конференция PARTY HARD! 2017. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии