25 февраля в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий состоится международная конференция PARTY HARD! 2017 . Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, предварительно зарегистрировавшихся на сайте .

PARTY HARD! - международное профессиональное мероприятие для инженеров-электронщиков, системотехников, проектировщиков, а также любителей, конструирующих собственные электронные устройства и приборы. В перерывах между докладами посетители смогут познакомиться с белорусскими разработками и стартапами.

Доклады будут посвящены двум основным направлениям: непосредственно разработке харда и ведению бизнеса в этой сфере. Среди тематик – мировые тенденции в области электроники, робототехника, интернет вещей, big data, продвижение и продажа устройств и т.д.

На сцене бизнес-инкубатора ПВТ выступят:

Артем Артамонов, начальник бюро оптико-электронных приборов IZOVAC Technologies;

Дмитрий Мигаль, ведущий инженер-конструктор УП "Ноотехника";

Эдуард Бабарико, директор по развитию краудфандинговой платформы Ulej.by;

Григорий Прокопович, заведующий лабораторией робототехнических систем ОИПИ НАН Беларуси, канд. техн. наук, доцент;

Надежда Ручанова, директор компании ActiveCloud;

Максим Массальский, главный инженер компании "Мробот".

В бизнес-секции выступит спикер партнера мероприятия Марина Головницкая, юрист практики интеллектуальной собственности белорусского офиса Sorainen. Интеллектуальная собственность – это один из ключевых активов разработчика. Понимание инструментов защиты интеллектуальной собственности и грамотное их использование – это условие успешного ведения бизнеса.

Инженеры-программисты из компании Softeq Development Дмитрий Емельянов и Дмитрий Комельков расскажут о своих ноу-хау в области IoT на примере разработки умного ошейника для собак.

Спешим сообщить, что организаторы проводят конкурс публикаций об электронике и робототехнике. Участникам необходимо зарегистрироваться на портале KV.by и размещать в течение всего хода конкурса публикации на тему электроники и робототехники в разделе «Статьи» или «Блоги». Итоги конкурса будут подведены на конференции Party Hard! 2017 – 25 февраля 2017 года.

Организаторами конференции PARTY HARD! выступают Парк высоких технологий и IT-портал KV.by. Узнать о том, как прошла конференция в прошлом году, можно здесь .

Юридический партнер конференции - Sorainen. Партнер подарков – STC. Партнеры мероприятия - Softeq Development, УП «НООТЕХНИКА», IZOVAC Technologies, МТС.