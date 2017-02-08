C 12 февраля для граждан 80 стран в Беларуси начнет действовать безвизовый режим. Отдыхать в стране намного удобнее и проще, если заранее позаботиться о полезных мобильных сервисах, которые подскажут маршрут и посоветуют кафе. Мы выбрали пять самых удобных приложений для англоязычных туристов.

Belarus Guide by Triposo

Белорусский вариант глобального сервиса Triposo предлагает офлайн-карту с достопримечательностями, отелями, кафе и ночными клубами и подсказками об общественном транспорте.

Есть и два готовых маршрута для прогулки по центру Минска — приложение не только покажет информацию о достопримечательностях, но и выберет улицы, по которым к ним удобно дойти.





HelloMinsk

Здесь есть только минские достопримечательности — зато целых 50. О каждой из них можно прочитать детальное текстовое описание или послушать аудиорассказ. В общей сложности сервис предлагает более двух часов голосовых экскурсий.





Языки: английский, белорусский и русский. Стоимость: бесплатно (есть платная офлайн-версия). Скачать: iOS , Android .

KrokApp

Еще один «гид», который и рассказывает, и показывает. Вот только с этим приложением можно гулять не только по Минску, но и еще по семи городам от Гродно до Барановичей. Сейчас для каждого города доступно по одной обзорной экскурсии длительностью 30 минут. В одной прогулке — 5−6 достопримечательностей, для каждой есть фото, обозначение на карте, краткое описание и аудиорассказ.





Языки: английский, белорусский и русский. Стоимость: бесплатно. Скачать: Android .

Minsk, Belarus — Offline Guide

Здесь есть информация о ресторанах, отелях и достопримечательностях. Объекты можно сортировать не только по удаленности, но и по популярности у других туристов. В приложении есть офлайн-режим, который позволяет скачать карту с метками перед отправлением на прогулку.





Минск Minsk

В этом сервисе - и карта города, и список достопримечательностей, и огромный справочник, который поможет найти что угодно: от банкомата до коттеджа в аренду. Правда, на английский язык сервис переведен лишь частично и не работает без подключения к Сети.





Бонус: еще 20 приложений, которые пригодятся иностранцу в Беларуси



Скриншот Belarus Land: 360°

Кроме достопримечательностей мобильные сервисы могут помочь не потеряться на прогулке и развлечься во время путешествия. Мы выбрали два десятка бесплатных приложений, которые работают в Беларуси и имеют версии на английском языке .

Сориентироваться на карте: Google Maps ( Android , iOS ), Яндекс. Карты ( Android , iOS ), «Навител» ( Android , iOS ), Maps.me ( Android , iOS ), Waze ( Android , iOS ).

Вызвать такси: Uber ( Android , iOS ), Яндекс. Такси ( Android , iOS ), Taxi NEXT ( Android , iOS ), Taxi107 ( Android , iOS )

Узнать расписание общественного транспорта: Яндекс. Транспорт ( Android , iOS ), Avenue ( Android , iOS ), MinskRoutes ( iOS ), Minsk Guide ( Android ), Goes — расписание транспорта ( Android ), Минск Транспорт — расписания ( Android ).

Выучить несколько слов по-белорусски: moVa ( Android , iOS ), Belarusian ( iOS ), Белорусский разговорник ( Android ), Belarusian Flashcards ( iOS ).

Больше узнать о Беларуси: iBelarus — интересные факты о стране ( Android , iOS ), Taste Belarus! — названия и фото блюд белорусской кухни ( Android , iOS ), Belarus Land: 360° Panoramas — трехмерные панорамы с достопримечательностями ( Android ).