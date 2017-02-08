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Беларусь в кармане: 5 полезных приложений для туристов
09.02.2017 17:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
C 12 февраля для граждан 80 стран в Беларуси начнет действовать безвизовый режим. Отдыхать в стране намного удобнее и проще, если заранее позаботиться о полезных мобильных сервисах, которые подскажут маршрут и посоветуют кафе. Мы выбрали пять самых удобных приложений для англоязычных туристов.
Belarus Guide by Triposo
Белорусский вариант глобального сервиса Triposo предлагает офлайн-карту с достопримечательностями, отелями, кафе и ночными клубами и подсказками об общественном транспорте.
Есть и два готовых маршрута для прогулки по центру Минска — приложение не только покажет информацию о достопримечательностях, но и выберет улицы, по которым к ним удобно дойти.
HelloMinsk
Здесь есть только минские достопримечательности — зато целых 50. О каждой из них можно прочитать детальное текстовое описание или послушать аудиорассказ. В общей сложности сервис предлагает более двух часов голосовых экскурсий.
KrokApp
Еще один «гид», который и рассказывает, и показывает. Вот только с этим приложением можно гулять не только по Минску, но и еще по семи городам от Гродно до Барановичей. Сейчас для каждого города доступно по одной обзорной экскурсии длительностью 30 минут. В одной прогулке — 5−6 достопримечательностей, для каждой есть фото, обозначение на карте, краткое описание и аудиорассказ.
Minsk, Belarus — Offline Guide
Здесь есть информация о ресторанах, отелях и достопримечательностях. Объекты можно сортировать не только по удаленности, но и по популярности у других туристов. В приложении есть офлайн-режим, который позволяет скачать карту с метками перед отправлением на прогулку.
Минск Minsk
В этом сервисе - и карта города, и список достопримечательностей, и огромный справочник, который поможет найти что угодно: от банкомата до коттеджа в аренду. Правда, на английский язык сервис переведен лишь частично и не работает без подключения к Сети.
Бонус: еще 20 приложений, которые пригодятся иностранцу в Беларуси
Кроме достопримечательностей мобильные сервисы могут помочь не потеряться на прогулке и развлечься во время путешествия. Мы выбрали два десятка бесплатных приложений, которые работают в Беларуси и имеют версии на английском языке .
Сориентироваться на карте: Google Maps (
Вызвать такси: Uber (
Узнать расписание общественного транспорта: Яндекс. Транспорт (
Выучить несколько слов по-белорусски: moVa (
Больше узнать о Беларуси: iBelarus — интересные факты о стране (
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C 12 февраля для граждан 80 стран в Беларуси начнет действовать безвизовый режим. Отдыхать в стране намного удобнее и проще, если заранее позаботиться о полезных...
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