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Беларусь в кармане: 5 полезных приложений для туристов

09.02.2017 17:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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C 12 февраля для граждан 80 стран в Беларуси начнет действовать безвизовый режим. Отдыхать в стране намного удобнее и проще, если заранее позаботиться о полезных мобильных сервисах, которые подскажут маршрут и посоветуют кафе. Мы выбрали пять самых удобных приложений для англоязычных туристов.

Belarus Guide by Triposo

Белорусский вариант глобального сервиса Triposo предлагает офлайн-карту с достопримечательностями, отелями, кафе и ночными клубами и подсказками об общественном транспорте.

Есть и два готовых маршрута для прогулки по центру Минска — приложение не только покажет информацию о достопримечательностях, но и выберет улицы, по которым к ним удобно дойти.

Беларусь в кармане: 5 полезных приложений для туристов

Язык: английский.

Стоимость: бесплатно.

Скачать: Android.

HelloMinsk

Здесь есть только минские достопримечательности — зато целых 50. О каждой из них можно прочитать детальное текстовое описание или послушать аудиорассказ. В общей сложности сервис предлагает более двух часов голосовых экскурсий.

Беларусь в кармане: 5 полезных приложений для туристов

Языки: английский, белорусский и русский.

Стоимость: бесплатно (есть платная офлайн-версия).

Скачать: iOS, Android.

KrokApp

Еще один «гид», который и рассказывает, и показывает. Вот только с этим приложением можно гулять не только по Минску, но и еще по семи городам от Гродно до Барановичей. Сейчас для каждого города доступно по одной обзорной экскурсии длительностью 30 минут. В одной прогулке — 5−6 достопримечательностей, для каждой есть фото, обозначение на карте, краткое описание и аудиорассказ.

Беларусь в кармане: 5 полезных приложений для туристов

Языки: английский, белорусский и русский.

Стоимость: бесплатно.

Скачать: Android.

Minsk, Belarus — Offline Guide

Здесь есть информация о ресторанах, отелях и достопримечательностях. Объекты можно сортировать не только по удаленности, но и по популярности у других туристов. В приложении есть офлайн-режим, который позволяет скачать карту с метками перед отправлением на прогулку.

Беларусь в кармане: 5 полезных приложений для туристов

Язык: английский.

Стоимость: бесплатно.

Скачать: iOS

Минск Minsk

В этом сервисе - и карта города, и список достопримечательностей, и огромный справочник, который поможет найти что угодно: от банкомата до коттеджа в аренду. Правда, на английский язык сервис переведен лишь частично и не работает без подключения к Сети.

Беларусь в кармане: 5 полезных приложений для туристов

Язык: английский, русский.

Стоимость: бесплатно.

Скачать: iOS, Android.

Бонус: еще 20 приложений, которые пригодятся иностранцу в Беларуси

Беларусь в кармане: 5 полезных приложений для туристов
Скриншот Belarus Land: 360°

Кроме достопримечательностей мобильные сервисы могут помочь не потеряться на прогулке и развлечься во время путешествия. Мы выбрали два десятка бесплатных приложений, которые работают в Беларуси и имеют версии на английском языке .

Сориентироваться на карте: Google Maps (Android, iOS), Яндекс. Карты (Android, iOS), «Навител» (Android, iOS), Maps.me (Android, iOS), Waze (Android, iOS).

Вызвать такси: Uber (Android, iOS), Яндекс. Такси (Android, iOS), Taxi NEXT (Android, iOS), Taxi107 (Android, iOS)

Узнать расписание общественного транспорта: Яндекс. Транспорт (Android, iOS), Avenue (Android, iOS), MinskRoutes (iOS), Minsk Guide (Android), Goes — расписание транспорта (Android), Минск Транспорт — расписания (Android).

Выучить несколько слов по-белорусски: moVa (Android, iOS), Belarusian (iOS), Белорусский разговорник (Android), Belarusian Flashcards (iOS).

Больше узнать о Беларуси: iBelarus — интересные факты о стране (Android, iOS), Taste Belarus! — названия и фото блюд белорусской кухни (Android, iOS), Belarus Land: 360° Panoramas — трехмерные панорамы с достопримечательностями (Android).

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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