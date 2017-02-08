В Сети появилась информация о стоимости старших процессоров AMD Ryzen. Флагманский R7 1800X с частотой 4 ГГц обойдется в 600 евро, тогда как конкурирующий Intel Core i7-6900K стоит около $1100.

Стоимость процессора R7 1700X с частотой 3,8 ГГц составит 470 евро. Ему предстоит конкурировать с Core i7-7700K, который можно купить за $350. Более простой R7 1700 с частотой 3,7 ГГц оценен в 390 евро.





Насколько успешны новые процессоры AMD Ryzen можно будет судить по результатам синтетических тестов, которые появятся в конце этого или начале следующего месяца.

Презентация CPU AMD Ryzen состоится 2 марта 2017 года. Всего к выпуску готовится 17 процессоров, но на старте в продажу поступят только флагманские R7.