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Samsung покажет складной смартфон на MWC 2017

09.02.2017 14:30 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Samsung продолжает работать над реализацией идеи складного смартфона. Прототип устройства будет показан на выставке MWC 2017, двери которой откроются 27 февраля. Однако презентация будет закрытой, увидеть устройство смогут только избранные партнеры компании.

Поговаривают, что Samsung работает над двумя складными смартфонами: Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus. В разложенном состоянии они будут трансформироваться в 7-дюймовый планшет, тогда как в обычном режиме дополнительный дисплей будет находиться на внешней поверхности.

Samsung покажет складной смартфон на MWC 2017

Публичная демонстрация новинок состоится в третьем квартале на выставке IFA 2017. В продажу они поступят в 2018 году. Всего Samsung планирует отгрузить 100 тысяч складных устройств. Это позволит компании оценить реальный спрос на подобные устройства и в будущем сделать их еще лучше.

 
 
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Компания Samsung продолжает работать над реализацией идеи складного смартфона. Прототип устройства...

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