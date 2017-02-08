Издательство Take-Two Interactive сообщило новую информацию о дате выхода вестерна Red Dead Redemption 2.

Изначально разработчики планировали выпустить игру осенью 2017 года на PlayStation 4 и Xbox One. Однако в финансовом отчете компании говорится, что релиз проекта состоится в фискальном 2018 году, т.е. в период с 1 октября 2017 года по сентябрь 2018 года. Конкретная дата не уточняется, сообщает InGame .





Игры Rockstar Games редко выходят вовремя. К примеру, Grand Theft Auto V вышел на полгода позже, чем планировалось изначально. В связи с чем Red Dead Redemption 2 также, наверняка, задержится.

Разработчики обещают грандиозную историю о жизни и выживании в самом сердце дикой Америки, огромный и атмосферный мир, а также мультиплеер. Других подробностей пока нет.