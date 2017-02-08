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Red Dead Redemption 2 могут перенести на 2018 год
09.02.2017 15:30 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Издательство Take-Two Interactive сообщило новую информацию о дате выхода вестерна Red Dead Redemption 2.
Изначально разработчики планировали выпустить игру осенью 2017 года на PlayStation 4 и Xbox One. Однако в финансовом отчете компании говорится, что релиз проекта состоится в фискальном 2018 году, т.е. в период с 1 октября 2017 года по сентябрь 2018 года. Конкретная дата не уточняется, сообщает
Игры Rockstar Games редко выходят вовремя. К примеру, Grand Theft Auto V вышел на полгода позже, чем планировалось изначально. В связи с чем Red Dead Redemption 2 также, наверняка, задержится.
Разработчики обещают грандиозную историю о жизни и выживании в самом сердце дикой Америки, огромный и атмосферный мир, а также мультиплеер. Других подробностей пока нет.
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Издательство Take-Two Interactive сообщило новую информацию о дате выхода вестерна Red Dead Redemption 2. Изначально...
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