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Syberia 3 выйдет в апреле

09.02.2017 15:28 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Microids анонсировала дату выхода приключенческой игры Syberia 3, которая находится в разработке с 2009 года. Ждать осталось недолго, релиз проекта состоится 20 апреля 2017 года, сообщает InGame.

Повествование Syberia 3 стартует там же, где закончилась предыдущая часть: Кейт Уокер, отправившись на поиски таинственной Сибирии, едва ли не погибает на дрейфующей льдине, но небольшой караван добрых юколов успевает спасти ее от верной смерти.

Вынужденная бежать от их общих врагов, Кейт решает помочь кочевникам выполнить их странную древнюю традицию: сопроводить перегон снежных страусов к святым подножиям, где они смогут размножаться. Путешествие проходит через прекраснейшие места: завораживающие и опустошенные. Здесь Кейт переживет свои самые опасные и чудесные приключения, в которых преследователи будут постоянно дышать ей в спину.

Syberia 3 станет первой трехмерной игрой серии. Она выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One полностью на русском языке.

 
 
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Компания Microids анонсировала дату выхода приключенческой игры Syberia 3, которая находится в разработке с...

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