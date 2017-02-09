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Найдены причины последнего массового вымирания

10.02.2017 10:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Канадские и американские геофизики выявили новые подробности последнего великого вымирания, связанные с формированием Деканских траппов в Индии. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science, передает Lenta.ru.

Найдены причины последнего массового вымирания
Фото: Nicholas / wikipedia.org

Рождение магматической провинции, как показали ученые, началось примерно 68 миллионов лет назад и вызвано вулканической активностью не одной, а двух горячих точек, сформированных мантийными плюмами, расположенными под островом Реюньон и, вероятно, Коморским архипелагом в Индийском океане.

Расплавленная материя из недр Земли, которая попала наружу, по оценкам геофизиков, в объеме составила 40 и 35 миллионов кубических километров соответственно. Вулканическая активность практически завершилась, как полагают ученые, 20 и 40 миллионов лет назад соответственно.

К своим выводам ученые пришли, проведя компьютерную реконструкцию событий в мантии планеты, предшествующих возникновению Деканских траппов. Наблюдаемые сегодня геологические образования, по мнению авторов, могли возникнуть только в случае активности одной, а не двух горячих точек.

Ранее возникновение Деканских траппов, расположенных на одноименном плоскогорье на полуострове Индостан и сложенных из древних магматических пород, связывалось с горячей точкой в районе современного острова Реюньон. С формированием геологической особенности ученые связывают мел-палеогеновое вымирание, в результате которого исчезла шестая часть всех видов, в том числе динозавры (альтернативная гипотеза — падение крупного астероида).

 
 
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Канадские и американские геофизики выявили новые подробности последнего великого вымирания, связанные с формированием Деканских траппов в Индии....

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