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Найдены причины последнего массового вымирания
10.02.2017 10:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Канадские и американские геофизики выявили новые подробности последнего великого вымирания, связанные с формированием
Рождение магматической провинции, как показали ученые, началось примерно 68 миллионов лет назад и вызвано вулканической активностью не одной, а двух горячих точек, сформированных
Расплавленная материя из недр Земли, которая попала наружу, по оценкам геофизиков, в объеме составила 40 и 35 миллионов кубических километров соответственно. Вулканическая активность практически завершилась, как полагают ученые, 20 и 40 миллионов лет назад соответственно.
К своим выводам ученые пришли, проведя компьютерную реконструкцию событий в мантии планеты, предшествующих возникновению Деканских траппов. Наблюдаемые сегодня геологические образования, по мнению авторов, могли возникнуть только в случае активности одной, а не двух горячих точек.
Ранее возникновение Деканских траппов, расположенных на одноименном плоскогорье на полуострове Индостан и сложенных из древних магматических пород, связывалось с горячей точкой в районе современного острова Реюньон. С формированием геологической особенности ученые связывают мел-палеогеновое вымирание, в результате которого исчезла шестая часть всех видов, в том числе динозавры (альтернативная гипотеза — падение крупного астероида).
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Канадские и американские геофизики выявили новые подробности последнего великого вымирания, связанные с формированием Деканских траппов в Индии....
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