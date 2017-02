Угроза президента США засудить судей привлекла внимание интернет-пользователей, которые превратили фразу в универсальный ответ для любой ситуации. Об этом рассказывает Mashable .



Дональд Трамп. Фото: Reuters

9 февраля апелляционный суд отклонил жалобу Белого дома на решение федеральных судей приостановить действие указа Дональда Трампа на въезд в США жителей ряда мусульманских стран и беженцев.

Президент ответил на это в своей манере: написал в твиттере большими буквами «Увидимся в суде, безопасность нашей нации находится под угрозой!».

Не все поняли, зачем судиться с судьями.

everyone trying to figure out how you take a court to court pic.twitter.com/uqvzdQYNVy — Tanya Chen (@Tanya_Chen) 9 февраля 2017 г.

«Все пытаются понять, как привести суд в суд»

President Trump, after losing in court, says he will see the court. In court. — Matt Viser (@mviser) 9 февраля 2017 г.

«Президент Трамп после проигрыша в суде говорит, что увидит суд. В суде»

Saying «See you in Court» to judges is like saying «See you in the pool» to Michael Phelps. — Raybon Kan (@RaybonKan) 10 февраля 2017 г.

«Сказать судьям „увидимся в суде“ — это то же, что сказать „Увидимся в бассейне“ Майклу Фелпсу»

«SEE YOU IN COURT»

«Ok cool, that is where we work, so it is very convenient for us» — Chase Mitchell (@ChaseMit) 10 февраля 2017 г.

«УВИДИМСЯ В СУДЕ»

«Круто, это как раз то место, где мы работаем, это будет очень удобно для нас»

Пользователи социальной сети заметили, что эта фраза хорошо подходит для множества ситуаций.

Moving forward, I’ve decided to end every sentence with either, «Politics!» or «SEE YOU IN COURT» — John Elerick (@johnelerick) 10 февраля 2017 г.

«Я решил говорить в конце каждой фразы или „Политика!“, или „Увидимся в суде!“»

me when Applebee’s tells me they require all customers to wear pants pic.twitter.com/8gz9unctCQ — Mark Berman (@markberman) 9 февраля 2017 г.

«Я, когда в ресторане говорят, что все посетители должны быть в брюках»

«SEE YOU IN COURT» I scream after the Chipotle employee doesn’t put enough rice on my burrito. — Britt Sabo (@BrittSabo) 9 февраля 2017 г.

«„УВИДИМСЯ В СУДЕ“, — кричу я, когда работник кафе кладет мало риса в мой буррито»

'SEE YOU IN COURT', I yell at my porridge through the microwave window. — E (@VexSlain) 10 февраля 2017 г.

«„УВИДИМСЯ В СУДЕ“, — кричу я на свою кашу через окошко микроволновки»

Bartender: OK, that will be $ 7 Me: SEE YOU IN COURT — Lauren Duca (@laurenduca) 10 февраля 2017 г.

Бармен: С вас 7 долларов

Я: УВИДИМСЯ В СУДЕ

