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"Увидимся в суде": угрозу Трампа превратили в интернет-мем

10.02.2017 11:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Угроза президента США засудить судей привлекла внимание интернет-пользователей, которые превратили фразу в универсальный ответ для любой ситуации. Об этом рассказывает Mashable.

"Увидимся в суде": угрозу Трампа превратили в интернет-мем
Дональд Трамп. Фото: Reuters

9 февраля апелляционный суд отклонил жалобу Белого дома на решение федеральных судей приостановить действие указа Дональда Трампа на въезд в США жителей ряда мусульманских стран и беженцев.

Президент ответил на это в своей манере: написал в твиттере большими буквами «Увидимся в суде, безопасность нашей нации находится под угрозой!».

Не все поняли, зачем судиться с судьями.

«Все пытаются понять, как привести суд в суд»

«Президент Трамп после проигрыша в суде говорит, что увидит суд. В суде»

«Сказать судьям „увидимся в суде“ — это то же, что сказать „Увидимся в бассейне“ Майклу Фелпсу»

«УВИДИМСЯ В СУДЕ»
«Круто, это как раз то место, где мы работаем, это будет очень удобно для нас»

Пользователи социальной сети заметили, что эта фраза хорошо подходит для множества ситуаций.

«Я решил говорить в конце каждой фразы или „Политика!“, или „Увидимся в суде!“»

«Я, когда в ресторане говорят, что все посетители должны быть в брюках»

«„УВИДИМСЯ В СУДЕ“, — кричу я, когда работник кафе кладет мало риса в мой буррито»

«„УВИДИМСЯ В СУДЕ“, — кричу я на свою кашу через окошко микроволновки»

Бармен: С вас 7 долларов
Я: УВИДИМСЯ В СУДЕ
 

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