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"Увидимся в суде": угрозу Трампа превратили в интернет-мем
10.02.2017 11:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Угроза президента США засудить судей привлекла внимание интернет-пользователей, которые превратили фразу в универсальный ответ для любой ситуации. Об этом рассказывает
9 февраля апелляционный суд
Президент ответил на это в своей манере: написал в твиттере большими буквами «Увидимся в суде, безопасность нашей нации находится под угрозой!».
Не все поняли, зачем судиться с судьями.
«Все пытаются понять, как привести суд в суд»
«Президент Трамп после проигрыша в суде говорит, что увидит суд. В суде»
«Сказать судьям „увидимся в суде“ — это то же, что сказать „Увидимся в бассейне“ Майклу Фелпсу»
«УВИДИМСЯ В СУДЕ»
«Круто, это как раз то место, где мы работаем, это будет очень удобно для нас»
Пользователи социальной сети заметили, что эта фраза хорошо подходит для множества ситуаций.
«Я решил говорить в конце каждой фразы или „Политика!“, или „Увидимся в суде!“»
«Я, когда в ресторане говорят, что все посетители должны быть в брюках»
«„УВИДИМСЯ В СУДЕ“, — кричу я, когда работник кафе кладет мало риса в мой буррито»
«„УВИДИМСЯ В СУДЕ“, — кричу я на свою кашу через окошко микроволновки»
Бармен: С вас 7 долларов
Я: УВИДИМСЯ В СУДЕ
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Угроза президента США засудить судей привлекла внимание интернет-пользователей, которые превратили фразу в универсальный ответ для любой ситуации. Об этом...
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