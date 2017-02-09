Морские губки оказались самыми стойкими животными на Земле — они пережили все крупные массовые вымирания флоры и фауны и служили основными «реставраторами» разрушенных экосистем планеты, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology , кратко об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы предполагаем, что губки обладают такой живучестью за счет того, что они могут жить при очень большом разбросе температур и в условиях почти нулевой концентрации кислорода. В свою очередь, их источником пищи являются частицы органики в воде, чье количество должно было резко увеличиться в океане после массовой гибели других животных», — заявил Джохеф Боттинг из Национального музея Уэльса в Кардиффе (Великобритания).



Корзинка Венеры (Euplectella aspergillum). Фото: Animalreader.ru

Земля пережила 5 массовых вымираний

Ученые выделяют в истории жизни на Земле пять крупнейших массовых вымираний видов. Последнее из них, мел-палеогеновое вымирание, произошло примерно 65,5 миллионов лет назад и привело к исчезновению динозавров и всех крупных наземных и морских рептилий. Считается, что каждое такое событие сопровождается эволюционным взрывом — быстрым распространением, физическим ростом и специализацией выживших видов, которые занимают освободившиеся экологические ниши.

Ордовикское вымирание, вторая по силе катастрофа в истории Земли, произошла примерно 443 миллиона лет назад и привела к гибели 85% видов и 60% родов морских беспозвоночных животных. Сильнее всего пострадали мшанки, двустворчатые моллюски и кораллы — в некоторых случаях их родовое разнообразие сократилось на две трети. По всей видимости, причиной данного вымирания стало падение концентрации углекислого газа в атмосфере Земли и последовавшее за этим похолодание.

Как рассказывает Боттинг, наши представления об этом вымирании крайне схематичны, так как породы того периода почти не сохранились на Земле. Единственные известные залежи этого времени были найдены на территории ЮАР почти 20 лет назад, и они представляют собой отпечатки почвы с мелководий с попавшими туда останками живых существ. О том, какие изменения шли на больших глубинах, мы почти не знаем.



Обыкновенная губка Xestospongia testudinaria. Фото: Animalreader.ru

Губки восстановились быстрее всего

Боттинг и его команда добыли первые сведения такого рода, обнаружив целое «кладбище» древних подводных организмов, раскапывая породы Ордовикского периода на юго-востоке Китая, в провинции Чжэцзян. Фактически вся территория Китая в то время представляла собой мелководное море в окрестностях экватора Земли, разделенное множеством крупных и мелких островов.

Во время ордовикского вымирания это море, как показали раскопки авторов статьи, было в буквальном смысле покрыто целым лесом из морских губок. По словам ученых, им удалось найти в бамбуковых лесах современного Китая гигантский пласт пород длиной в 10 километров, полностью заполненный останками губок, число видов которых, по самым грубым и предварительным подсчетам, превышает сотню.

Что интересно, в этих отложениях присутствовали как небольшие, так и достаточно крупные губки, что считается крайне нетипичной вещью для массовых вымираний и периодов времени сразу после них. По всей видимости, губки не только быстро восстановились после катастрофы, но и начали быстро заполнять пустующие экологические ниши на мелководьях и в глубинах морей. В некоторых случаях разнообразие видов в этих отложениях превышало то, которое существует в морях Земли сегодня.

Выживут не тараканы или крысы

Губки были не единственными обитателями морей того времени — помимо их отпечатков, ученым удалось найти в провинции Чжэцзян несколько фрагментов ракушек наутилусов, а также полные отпечатки панциря ракоскорпиона и отпечатки крупного морского слизня.

Как полагают ученые, подобное разнообразие губок указывает на то, что они уже несколько сотен миллионов лет играют роль основных «инженеров» экосистем Земли, поддерживая их стабильность и восстанавливая их после вымирания. Вполне возможно, что ядерная катастрофа или следующее массовое вымирание опять приведет к тому, что выживут не тараканы или крысы, а губки. Они будут доминировать в морях Земли до тех пор, пока ее экосистемы не восстановятся в шестой раз, заключают авторы статьи.