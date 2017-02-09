Компания Samsung Electronics активно разрабатывает смартфоны в форм-факторе «раскладушка» со сгибающимися Super AMOLED-дисплями. Их производство планируется начать уже в 4-м квартале текущего года, сообщает DigiTimes со ссылкой на тайваньских поставщиков.



Концепт: так может выглядеть раскладушка нового поколения.

Отмечается, что первая партия будет небольшой, и не будет предназначена для массового рынка. Корейская компания уже подала в США заявки на патенты, касающиеся гибких смартфонов. Это произошло в конце 2016 года — это косвенное подтверждение скорого появления таких устройств.

Тем не менее массовое производство гибких смартфонов Samsung, скорее всего, не начнется ранее второй половины 2018 года. До этого времени корейская компания не получит сгибающийся пластик необходимого качества.

Отметим, что Samsung уже давно работает над подобными гибкими устройствами. Их концепт она показала еще в 2014 году:

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