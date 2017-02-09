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стратегический ракетоносец Ту-22М3 выкатился за пределы взлетной полосы
10.02.2017 14:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В России во время внезапной проверки боеготовности ВКС произошел инцидент с дальним ракетоносцем-бомбардировщиком Ту-22М3,
Во время посадки самолет выкатился за пределы полосы оперативного аэродрома. После происшествия в социальных сетях появились фото застрявшего в снегу ракетоносца.
Ролик, на котором запечатлена неудачная посадка воздушного судна, был
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Видно, как воздушное судно садится, «прыгая» по взлетно-посадочной полосе, и, не успевая затормозить, выкатывается за пределы ВПП.
На каком именно аэродроме произошло ЧП, пока неизвестно. Источник «Ленты.ру»
Ту-22М3 вооружаются ракетами Х-22 (дальность 600 км) с термоядерной или фугасно-кумулятивной боевой частью, а также ракетами семейства X-15 либо могут нести 24 000 кг бомб.
После модернизации Ту-22М3 получил совершенно новую бортовую электронику. Проведенная модернизация повысила возможности бомбардировщика в прорыве ПВО типа «Иджис», еще модернизированный бомбардировщик часто называют «убийцей ЕвроПРО».
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В России во время внезапной проверки боеготовности ВКС произошел инцидент с дальним ракетоносцем-бомбардировщиком Ту-22М3, сообщает портал Defence.ru.
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