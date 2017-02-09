В России во время внезапной проверки боеготовности ВКС произошел инцидент с дальним ракетоносцем-бомбардировщиком Ту-22М3, сообщает портал Defence.ru.

Во время посадки самолет выкатился за пределы полосы оперативного аэродрома. После происшествия в социальных сетях появились фото застрявшего в снегу ракетоносца.



Фото: vk.com/aviationfan

Ролик, на котором запечатлена неудачная посадка воздушного судна, был размещен на видеохостинге Youtube.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Видно, как воздушное судно садится, «прыгая» по взлетно-посадочной полосе, и, не успевая затормозить, выкатывается за пределы ВПП.

На каком именно аэродроме произошло ЧП, пока неизвестно. Источник «Ленты.ру» предположил , что инцидент произошел в Братске, но позже в Минобороны России эту информацию опровергли.



Фото: vk.com/aviationfan

Ту-22М3 вооружаются ракетами Х-22 (дальность 600 км) с термоядерной или фугасно-кумулятивной боевой частью, а также ракетами семейства X-15 либо могут нести 24 000 кг бомб.

После модернизации Ту-22М3 получил совершенно новую бортовую электронику. Проведенная модернизация повысила возможности бомбардировщика в прорыве ПВО типа «Иджис», еще модернизированный бомбардировщик часто называют «убийцей ЕвроПРО».