Компания МТС анонсировала новую услугу «Мобильная защита». Абоненты смогут застраховать мобильный телефон, планшет и любой другой гаджет, приобретенный в салоне оператора.



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Услуга позволяет вернуть расходы на ремонт, потребность в котором возникла из-за поломок по вине владельца. Защитой можно воспользоваться в случае серьезного механического повреждения гаджета, воздействия жидкости, хищения, воздействия электротока, пожара или взрыва.

Стоимость услуги составляет от 8% до 10% от цены устройства. При этом страховая сумма, выплачиваемая клиенту, полностью равна первоначальной цене гаджета. Оформить договор страхования можно только в день его покупки, договоренность между сторонами начнет действовать со следующего дня.

Услугой можно воспользоваться с 10 февраля 2017 года. Сейчас она доступна только абонентам из Минска и Минской области.