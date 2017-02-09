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МТС предлагает застраховать смартфон от кражи и взрыва
10.02.2017 14:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания МТС
Услуга позволяет вернуть расходы на ремонт, потребность в котором возникла из-за поломок по вине владельца. Защитой можно воспользоваться в случае серьезного механического повреждения гаджета, воздействия жидкости, хищения, воздействия электротока, пожара или взрыва.
Стоимость услуги составляет от 8% до 10% от цены устройства. При этом страховая сумма, выплачиваемая клиенту, полностью равна первоначальной цене гаджета. Оформить договор страхования можно только в день его покупки, договоренность между сторонами начнет действовать со следующего дня.
Услугой можно воспользоваться с 10 февраля 2017 года. Сейчас она доступна только абонентам из Минска и Минской области.
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