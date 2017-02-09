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Мастерство маскировки: найдите 12 британских гвардейцев на фото
10.02.2017 15:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Двенадцать солдат элитного подразделения британской армии замаскировались в джунглях в Брунее. Фотография
Все бойцы служат в полку Дворцовой кавалерии (Household cavalry). Несмотря на то, что служба конных гвардейцев носит чисто символический характер, они — не опереточные, а самые настоящие солдаты.
Гвардейцев часто посылают в «горячие точки»: они участвовали в войне за Суэцкий канал и в операции против Саддама Хусейна в районе Персидского залива, воевали на Фолклендах, несут службу в Северной Ирландии и в Афганистане. И нередко погибают.
Кстати, именно капралу полка Дворцовой кавалерии принадлежит рекорд на самый дальний смертельный выстрел патроном до .50-го (12,7) калибра. «Капрал-кавалерист» Крейг Харрисон поразил пулеметчика талибов из снайперской винтовки L115A3 Long Range Rifle с расстояния 2475 метров.
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Двенадцать солдат элитного подразделения британской армии замаскировались в джунглях в Брунее. Фотография появилась в Facebook-аккаунте Лондонского военного...
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