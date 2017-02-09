﻿ Редкую синюю молнию засняли на видео. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Редкую синюю молнию засняли на видео

10.02.2017 17:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Датский астронавт Андреас Могенсен, находясь на МКС, смог заснять синий джет — малоизученный вид электрических разрядов холодной плазмы в верхних слоях земной атмосферы. Научная работа об этом появилась в журнале Geophysical Research Letters, кратко о ней сообщает сайт Европейского космического агентства.

Редкую синюю молнию засняли на видео
Фото: NASA / ESA

Существование джетов долгое время было спорным вопросом. Эти разряды непредсказуемы и происходят выше обычных молний, поэтому зафиксировать их крайне сложно.

Изучить вспышки удалось с борта Международной космической станции. Над Бенгальским заливом на высоте около 18 километров астронавт зафиксировал синие вспышки шириной около километра, которые достигали 40 километров в длину. На видео продолжительностью 160 секунд попало 245 джетов.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Редкую синюю молнию засняли на видео
Фото: ESA / NASA
Редкую синюю молнию засняли на видео
Фото: ESA / NASA
Редкую синюю молнию засняли на видео
Фото: ESA / NASA

Вспышки в околоземном космическом пространстве крайне плохо изучены. Известно, что они появляются в сильную грозу на высоте примерно от 50 до 130 километров (высота образования «обычных» молний — не более 16 километров). Они могут достигать до 60 км в длину и до 100 км в диаметре, при этом длятся менее 100 миллисекунд.

Окраска вспышек и их форма зависит от высоты, на которой они происходят. Выделяют три вида явления: красные спрайты, синие джеты и эльфы. Причина их возникновения пока не известна наверняка. Европейское космическое агентство надеется продолжить изучение этого атмосферного явления из космоса.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Датский астронавт Андреас Могенсен, находясь на МКС, смог заснять синий джет — малоизученный вид электрических разрядов холодной плазмы в верхних слоях земной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Мастерство маскировки: найдите 12 британских гвардейцев на фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика