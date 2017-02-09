Компания Facebook закрыла несколько сотен демонстрационных стендов Oculus Rift. Как сообщает Business Insider, потенциальные покупатели проходят мимо, привлекательность устройства оказалась переоцененной.

В августе 2016 года Facebook установила 500 демонстрационных стендов в американской розничной сети Best Buy. На сегодняшний день продолжают работать только 300 точек.

Представители Facebook утверждают, что падение интереса носит сезонный характер. При этом никакой конкретики не приводится.





По данным аналитической компании SuperData, в 2016 году было отгружено 6,3 миллиона систем виртуальной реальности. Больше всех устройств продала компания Samsung – 4,51 миллиона гарнитур Gear VR. Доля Oculus Rift составила всего 0,24 миллиона устройств.