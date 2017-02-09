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В 2016 году Twitter получил $457 миллионов убытков

10.02.2017 15:31 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Сервис микроблогов Twitter объявил финансовые показатели за четвертый квартал 2016 года и весь год в целом.

Квартальная выручка компании составила $717 миллионов, что всего на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Чистый убыток в годовом выражении увеличился с $90 до 167 миллионов.

Всего за год компания заработала $2,53 миллиарда, что на 14% больше, чем годом ранее. Чистый убыток составил $457 миллионов против $521 миллиона в 2015 году.

В 2016 году Twitter получил 7 миллионов убытков

Ежемесячная аудитория Twitter достигла 319 миллионов активных пользователей, что всего на 4% больше, чем годом ранее. Из них 82% взаимодействуют с сервисом при помощи мобильных устройств.

После оглашения финансового отчета стоимость акций компании упала 12%.

 
 
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