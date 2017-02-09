|
В 2016 году Twitter получил $457 миллионов убытков
10.02.2017 15:31 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Сервис микроблогов Twitter объявил финансовые показатели за четвертый квартал 2016 года и весь год в целом.
Квартальная выручка компании составила $717 миллионов, что всего на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Чистый убыток в годовом выражении увеличился с $90 до 167 миллионов.
Всего за год компания заработала $2,53 миллиарда, что на 14% больше, чем годом ранее. Чистый убыток составил $457 миллионов против $521 миллиона в 2015 году.
Ежемесячная аудитория Twitter достигла 319 миллионов активных пользователей, что всего на 4% больше, чем годом ранее. Из них 82% взаимодействуют с сервисом при помощи мобильных устройств.
После оглашения финансового отчета стоимость акций компании упала 12%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сервис микроблогов Twitter объявил финансовые показатели за четвертый квартал 2016 года и весь год в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии