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Бета-версия приложения YouTube Go позволяет сохранять ролики на смартфон
10.02.2017 15:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Google выпустила бета-версию приложения YouTube Go, которое позволяет сохранять ролики для последующего просмотра без подключения к интернету.
Сохранять ролики можно в качестве 144p или 360p. Более высокие разрешения недоступны. Также в приложении реализована возможность передачи загруженного ролика на другое устройство по Bluetooth.
Приложение YouTube Go предназначено для регионов с низким уровнем инфраструктуры сотовых сетей. На данный момент оно доступно только жителям Индии. Однако установщик приложения уже распространяется через файлообменные сети.
Чтобы ознакомится с приложением YouTube Go нужен смартфон или планшет на базе Android. Версии для iOS пока нет.
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Компания Google выпустила бета-версию приложения YouTube Go, которое позволяет сохранять ролики для...
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