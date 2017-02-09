Компания Google выпустила бета-версию приложения YouTube Go, которое позволяет сохранять ролики для последующего просмотра без подключения к интернету.

Сохранять ролики можно в качестве 144p или 360p. Более высокие разрешения недоступны. Также в приложении реализована возможность передачи загруженного ролика на другое устройство по Bluetooth.

Приложение YouTube Go предназначено для регионов с низким уровнем инфраструктуры сотовых сетей. На данный момент оно доступно только жителям Индии. Однако установщик приложения уже распространяется через файлообменные сети.

Чтобы ознакомится с приложением YouTube Go нужен смартфон или планшет на базе Android. Версии для iOS пока нет.