Компания Activision официально подтвердила, что серия Call of Duty вернется к истокам. Новая часть, действие которой развернется в недалеком прошлом, выйдет уже в этом году. Сделает ее студия Sledgehammer Games, сообщает InGame .

Поговаривают, что новая Call of Duty отправит игроков во времена Вьетнамской войны 60-70-х годов прошлого века. Официального подтверждения пока не было.





Ранее Sledgehammer Games работала над Call of Duty с видом от третьего лица. Проект проходил под рабочим названием Fog of War. Действие игры должно было разворачиваться во Вьетнаме и Камбодже. Однако из-за скандала с Infinity Ward и уходом из нее ключевых сотрудников студии пришлось бросить все свои начинания и переключиться на завершение Modern Warfare 3.

Выход новой Call of Duty ожидается в октябре-ноябре 2017 года.