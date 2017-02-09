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Официально: серия Call of Duty возвращается в прошлое

10.02.2017 16:29 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Activision официально подтвердила, что серия Call of Duty вернется к истокам. Новая часть, действие которой развернется в недалеком прошлом, выйдет уже в этом году. Сделает ее студия Sledgehammer Games, сообщает InGame.

Поговаривают, что новая Call of Duty отправит игроков во времена Вьетнамской войны 60-70-х годов прошлого века. Официального подтверждения пока не было.

Официально: серия Call of Duty возвращается в прошлое

Ранее Sledgehammer Games работала над Call of Duty с видом от третьего лица. Проект проходил под рабочим названием Fog of War. Действие игры должно было разворачиваться во Вьетнаме и Камбодже. Однако из-за скандала с Infinity Ward и уходом из нее ключевых сотрудников студии пришлось бросить все свои начинания и переключиться на завершение Modern Warfare 3.

Выход новой Call of Duty ожидается в октябре-ноябре 2017 года.

 
 
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Компания Activision официально подтвердила, что серия Call of Duty вернется к истокам. Новая часть, действие...

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