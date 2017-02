Компания Ubisoft сообщила о переносе даты выхода ролевой игры South Park: The Fractured but Whole на следующий финансовый год. Новое релизное окно проекта — период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года. Точная дата будет объявлена позже, сообщает InGame .

Изначально Fractured But Whole должен был поступить в продажу 6 декабря. Однако разработчикам понадобилось дополнительное время для улучшения качества проекта.





Новая часть предлагает сюжет с супергеройской тематикой и специфическим мультсериальным юмором, а также новую пошаговую систему боя с возможностью перемещения персонажей на экране.

South Park: The Fracture But Whole создается в версиях для PC, Xbox One, PlayStation 4.

Напомним, что разработка предшествующей игры South Park: The Stick of Truth вовсе затянулась почти на два года.