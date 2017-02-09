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South Park: The Fractured but Whole снова перенесен
10.02.2017 16:26 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Ubisoft сообщила о переносе даты выхода ролевой игры South Park: The Fractured but Whole на следующий финансовый год. Новое релизное окно проекта — период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года. Точная дата будет объявлена позже, сообщает
Изначально Fractured But Whole должен был поступить в продажу 6 декабря. Однако разработчикам понадобилось дополнительное время для улучшения качества проекта.
Новая часть предлагает сюжет с супергеройской тематикой и специфическим мультсериальным юмором, а также новую пошаговую систему боя с возможностью перемещения персонажей на экране.
South Park: The Fracture But Whole создается в версиях для PC, Xbox One, PlayStation 4.
Напомним, что разработка предшествующей игры South Park: The Stick of Truth вовсе затянулась почти на два года.
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Компания Ubisoft сообщила о переносе даты выхода ролевой игры South Park: The Fractured but Whole на следующий...
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