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МТС начал страховать смартфоны
10.02.2017 17:22 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Мобильный оператор МТС запустил услугу «Мобильная защита», которая позволяет абонентам застраховать мобильный телефон, планшет и любой другой гаджет, приобретенный в салоне компании.
«Мобильной защитой» можно воспользоваться в случае механического повреждения, воздействия жидкости или электротока, хищения, пожара и даже взрыва.
Стоимость услуги «Мобильная защита» составляет от 8% до 10% от цены устройства. Оформить договор страхования можно только в день его покупки, договоренность между сторонами начнет действовать со следующего дня.
Услугой, которая сегодня не имеет аналогов в Беларуси, абоненты МТС города Минска смогут воспользоваться уже с 10 февраля.
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Мобильный оператор МТС запустил услугу «Мобильная защита», которая позволяет...
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