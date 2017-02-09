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МТС начал страховать смартфоны

10.02.2017 17:22 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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МТС начал страховать смартфоны

Мобильный оператор МТС запустил услугу «Мобильная защита», которая позволяет абонентам застраховать мобильный телефон, планшет и любой другой гаджет, приобретенный в салоне компании.

«Мобильной защитой» можно воспользоваться в случае механического повреждения, воздействия жидкости или электротока, хищения, пожара и даже взрыва.

Стоимость услуги «Мобильная защита» составляет от 8% до 10% от цены устройства. Оформить договор страхования можно только в день его покупки, договоренность между сторонами начнет действовать со следующего дня.

Услугой, которая сегодня не имеет аналогов в Беларуси, абоненты МТС города Минска смогут воспользоваться уже с 10 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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