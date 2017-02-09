Проект закона о персональных данных разрабатывается в Беларуси. Об этом сообщил начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Беларуси Александр Сушко, передает БЕЛТА .

Документ будет регулировать права граждан, права организаций, которые владеют этими личными данными, содержать другие нормы, которые позволят более успешно и эффективно защищать права граждан в цифровом пространстве. Подготовить законопроект планируется к концу этого года.

Также в законопроекте будет предусмотрена четкая ответственность сторон в рамках обработки персональных данных в автоматизированных информационных системах, определены категории персональных данных и механизмы их защиты, унифицированы условия и правила работы.