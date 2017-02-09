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Проект закона о персональных данных разрабатывается в Беларуси
10.02.2017 17:21 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Проект закона о персональных данных разрабатывается в Беларуси. Об этом сообщил начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Беларуси Александр Сушко, передает
Документ будет регулировать права граждан, права организаций, которые владеют этими личными данными, содержать другие нормы, которые позволят более успешно и эффективно защищать права граждан в цифровом пространстве. Подготовить законопроект планируется к концу этого года.
Также в законопроекте будет предусмотрена четкая ответственность сторон в рамках обработки персональных данных в автоматизированных информационных системах, определены категории персональных данных и механизмы их защиты, унифицированы условия и правила работы.
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Проект закона о персональных данных разрабатывается в Беларуси. Об этом сообщил...
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