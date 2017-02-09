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4G появился в Дзержинске и Столбцах

10.02.2017 17:20 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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4G появился в Дзержинске и Столбцах

Оператор МТС продолжает активно расширять географию 4G для своих абонентов. К населенным пунктам, где уже можно пользоваться мобильным интернетом нового поколения, присоединились Дзержинск и Столбцы.

Скорость мобильного интернета в белорусской сети LTE способна достигать 112 Мбит/с. Новая технология позволяет с комфортом смотреть онлайн видео в высоком разрешении и практически мгновенно делиться с родными и близкими фотографиями и другими «тяжелыми» файлами. При этом интернет-трафик в сети нового поколения тарифицируется идентично трафику в сети 3G. Пользоваться LTE можно как в рамках начисляемых по тарифам и интернет-услугам МТС пакетов, так и в соответствии с тарификацией Открытого интернета.

В полной мере оценить возможности 4G может каждый абонент МТС, который пользуется гаджетом с поддержкой данной технологии. В большинстве случаев для этого не требуется никаких дополнительных действий - как правило, 4G-гаджеты регистрируются в соответствующей сети автоматически. Чтобы зарегистрировать смартфон или планшет в сети четвертого поколения вручную, достаточно переключить его в режим LTE/3G/2G в настройках сотовой связи.

На данный момент новый мобильный интернет доступен абонентам МТС во всех областных центрах республики и в ряде крупных городов - Бобруйске, Новополоцке, Барановичах, Молодечно и Полоцке. Помимо этого, пользоваться 4G можно на территории ряда населенных пунктов Минской области и объектов государственной важности. А уже в ближайшее время сеть LTE будет запущена в коммерческую эксплуатацию в Борисове, Лиде, Орше и Пинске.

 
 
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