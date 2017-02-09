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Планшет Galaxy TabPro S2 получит процессор Intel Core i5

10.02.2017 17:16 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Samsung готовит к выпуску новый планшетный компьютер Galaxy TabPro S2, работающий под управлением операционной системы Windows 10.

Новинка получит 12-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением 2160 x 1440 пикселей и процессор Intel Core i5-7200U с частотой 3,1 ГГц. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, твердотельной – 128 ГБ. Также устройству приписывают 13-мегапиксельную тыльную и 5-мегапиксельную дополнительную камеры, слот для карточек microSD, два порта USB Type-C, опциональный модем LTE, перо S Pen и чехол с клавиатурой. Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 5070 мАч.

Планшет Galaxy TabPro S2 получит процессор Intel Core i5

Официальный анонс планшета Samsung Galaxy TabPro S2 состоится 26 февраля в преддверии выставки MWC 2017. О цене пока ничего неизвестно.

 
 
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