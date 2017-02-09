Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus получат аккумуляторы емкостью 3000 мАч и 3500 мАч соответственно. Об этом сообщает корейское издание The Investor.

Ранее сообщалось, что устройствам достанутся батареи на 3250 мАч и 3720 мАч. Однако похоже, что компания решила понизить емкость аккумуляторов, чтобы избежать повторения ситуации с взрывоопасным Galaxy Note 7.

Смартфону Galaxy S8 приписывают 5,8-дюймовый экран, а Galaxy S8 Plus – 6,2-дюймовый. При этом в обоих случаях он будет изогнутым и сможет распознавать силу нажатия.





Обе модели получат процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти, 12-мегапиксельную тыльную камеру и 8-мегапиксельную дополнительную. Также новинки порадуют портом USB-C и цифровым помощником Bixby, разработкой которого занимаются создатели Siri. В качестве операционной системы выступит Android 7 Nougat.

Презентация Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus состоится 29 марта. В продажу гаджеты поступят в конце апреля. Стоимость младшей модели с 64 ГБ памяти составит около $885.