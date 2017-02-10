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Для тех, кто любит посложнее: обзор адского экшена Nioh

11.02.2017 09:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Если вы ничего не слышали о японском экшене Nioh, то вам непременно нужно знать одну вещь. Играть в него так же просто, как ездить на велосипеде. Только велосипед в огне, и ты в огне, и все вокруг в огне, и ты в аду.

Наша оценка игры: 7,5 из 10.Для тех, кто любит посложнее: обзор адского экшена Nioh

Неужели Nioh адски сложна? Совсем как серия Dark Souls?

Да. В Nioh, Dark Souls, Bloodborne и подобных им играх постоянно приходится умирать. Но происходит это не из-за недочетов разработчиков или каких-то технических ошибок, а потому что вы делаете что-то не так.

Для тех, кто любит посложнее: обзор адского экшена Nioh

Стоит только чуть замешкаться в опасный момент или, наоборот, беспечно ринуться в бой, не оценив свои силы и мощь врага, как можно лишится жизни. Противники наносят большой урон, главный герой отправляется на тот свет буквально от двух-трех ударов.

Но в этом и заключена суть: умираете вы только из-за своих ошибок. Если все делать правильно и своевременно, то даже из самых сложных битв можно выйти практически невредимым.

Что мне нужно знать о сюжете игры?

События Nioh разворачиваются в начале XVII века в раздираемой войной Японии. Два могущественных полководца сражаются за право быть сегуном, и их конфликт порождает демонов из параллельного измерения.

В это кровавое и темное время в страну прибывает главный герой, английский мореплаватель Уильям. Не успев выйти на японский берег, он оказывается втянутым в местную гражданскую войну, а также в противостояние монстрам из потустороннего мира.

Для тех, кто любит посложнее: обзор адского экшена Nioh

Сюжет основан на реальной экспедиции англичан в Японию, в которой участвовал штурман Уильям Адамс, ставший впоследствии советником сегуна Токугава Иэясу. За свои заслуги Уильям получил титул самурая, став первым иноземным человеком, достигнувшим такого звания.

А в чем заключается сложность Nioh?

Если вы играли в Dark Souls, то примерно знаете, как устроена Nioh. За убийство монстров и бандитов герой получает амриту — специальные очки, на которые можно улучшать характеристики Уильяма.

Если персонажа убивают, то все враги на уровне воскресают, а накопленные очки остаются на месте гибели героя. Чтобы их забрать, нужно заново проделать путь сквозь всех противников. Если вас и в этот момент убили, то весь запас амриты пропадает бесследно.Для тех, кто любит посложнее: обзор адского экшена Nioh

Соответственно, умирать в Nioh не хочется, а когда такое все же случается, путь к месту смерти — одно из самых напряженных и нервных переживаний, которое только могут дать видеоигры.

Ты боишься ошибиться, каждый встречный копейщик превращается в смертельную угрозу, и даже, казалось бы, незначительная осечка чревата гибелью.

Хорошо, а почему нельзя прокачивать героя по мере получения амриты?

Дело в том, что повышать характеристики Уильяма можно только на специальных святилищах, где также сохраняется прогресс. Однако как только вы посетите такое место, все враги в округе тут же воскреснут.

То есть, вы потратили очки на прокачку героя, но только что убитых врагов придется убить снова. Словом, вы нисколько не продвинулись по сюжету.

Для тех, кто любит посложнее: обзор адского экшена Nioh

А ломиться вперед, постоянно теряя очки, тоже не вариант. С каждой следующей миссией сила врагов растет, и без повышения характеристик в Nioh прожить крайне сложно. Вот и получается, что продвигаться по уровню нужно осторожно, заучивая расположения врагов и манеру их боя.

А как выглядят схватки в игре?

В Nioh у героя есть три боевых стойки. Высокая нужна для сильных ударов, средняя подойдет для обычных ударов и эффективных уклонений, а нижняя понадобится в бою с несколькими врагами, где востребованы быстрые выпады и высокая скорость маневров.

Для тех, кто любит посложнее: обзор адского экшена Nioh

В зависимости от типа противников следует выбирать подходящие стойки, но не стоит забывать и о выносливости. На удары и уклонения тратится энергия, и когда она иссякает, Уильям не может сдвинуться с места. В такие моменты он наиболее уязвим.

Хорошая новость состоит в том, что у врагов также может закончится энергия и они также становятся беззащитными. Иногда лучшая стратегия — измотать соперника, а потом нанести ему несколько смертельных ударов, не опасаясь, что он ответит.

В самые сложные моменты можно призвать духа-хранителя, который на короткое время увеличит силу ударов и сделает героя практически неуязвимым.

Чем отличаются битвы с боссами от сражений с обычными противниками?

Встретив на своем пути какого-нибудь мелкого монстра или самурая, лучше всего не спешить, не атаковать в лоб, а постараться зайти ему за спину, после чего нанести пару ударов.

Для тех, кто любит посложнее: обзор адского экшена Nioh

С боссами чуточку сложнее. У каждого из них много здоровья, а также уникальный набор умений и тактик боя. Для победы нужно заучивать то, как двигается враг и какие удары он совершает.

Как только гигантский демон замахнется, нужно мгновенно понять, как именно он хочет атаковать, и тут же уйти в сторону для контратаки. Главное все делать вовремя.

А насколько интересно показана Япония периода Сэнгоку?

Это самая слабая часть игры. Глядя на Nioh, может сложится впечатление, что Япония начала XVII века — это лишь скучные деревеньки да не менее скучные ущелья и пещеры. Бои происходят в однообразных локациях, которые выполнены очень просто. Видно, что игра стоила в разработке не то чтобы много денег.

Для тех, кто любит посложнее: обзор адского экшена Nioh

Серые и унылые уровни навевают скуку достаточно быстро. Nioh хочется бросить не потому что монстр размером с «КамАЗ» никак не убивается, а из-за совершенно одинакового и невыразительного окружения. Лишь иногда попадаются приятные уровни со снегом или на фоне заката.

И это странно, учитывая, что разработчики явно поглядывали на серию Dark Souls. А там было много светлых и запоминающихся уровней, которые исследовать было одно удовольствие.

На кого ориентирована Nioh?

Если вам по душе несложные и жизнерадостные игры, то лучше на пушечный выстрел не приближаться к Nioh. Будет адски трудно, и игру захочется бросить в самом начале. А вот если вы достаточно храбры и готовы к нечеловеческим мукам, то японский экшен от Team Ninja станет для вас прекрасной пыткой длиною в пару недель.

 
Теги: Новости
 
 
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Если вы ничего не слышали о японском экшене Nioh, то вам непременно нужно знать одну вещь. Играть в него так же просто, как ездить на велосипеде. Только велосипед...

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