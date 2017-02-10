Если вы ничего не слышали о японском экшене Nioh, то вам непременно нужно знать одну вещь. Играть в него так же просто, как ездить на велосипеде. Только велосипед в огне, и ты в огне, и все вокруг в огне, и ты в аду.

Наша оценка игры: 7,5 из 10.



Неужели Nioh адски сложна? Совсем как серия Dark Souls?

Да. В Nioh, Dark Souls, Bloodborne и подобных им играх постоянно приходится умирать. Но происходит это не из-за недочетов разработчиков или каких-то технических ошибок, а потому что вы делаете что-то не так.





Стоит только чуть замешкаться в опасный момент или, наоборот, беспечно ринуться в бой, не оценив свои силы и мощь врага, как можно лишится жизни. Противники наносят большой урон, главный герой отправляется на тот свет буквально от двух-трех ударов.

Но в этом и заключена суть: умираете вы только из-за своих ошибок. Если все делать правильно и своевременно, то даже из самых сложных битв можно выйти практически невредимым.

Что мне нужно знать о сюжете игры?

События Nioh разворачиваются в начале XVII века в раздираемой войной Японии. Два могущественных полководца сражаются за право быть сегуном, и их конфликт порождает демонов из параллельного измерения.

В это кровавое и темное время в страну прибывает главный герой, английский мореплаватель Уильям. Не успев выйти на японский берег, он оказывается втянутым в местную гражданскую войну, а также в противостояние монстрам из потустороннего мира.





Сюжет основан на реальной экспедиции англичан в Японию, в которой участвовал штурман Уильям Адамс, ставший впоследствии советником сегуна Токугава Иэясу. За свои заслуги Уильям получил титул самурая, став первым иноземным человеком, достигнувшим такого звания.

А в чем заключается сложность Nioh?

Если вы играли в Dark Souls, то примерно знаете, как устроена Nioh. За убийство монстров и бандитов герой получает амриту — специальные очки, на которые можно улучшать характеристики Уильяма.

Если персонажа убивают, то все враги на уровне воскресают, а накопленные очки остаются на месте гибели героя. Чтобы их забрать, нужно заново проделать путь сквозь всех противников. Если вас и в этот момент убили, то весь запас амриты пропадает бесследно.



Соответственно, умирать в Nioh не хочется, а когда такое все же случается, путь к месту смерти — одно из самых напряженных и нервных переживаний, которое только могут дать видеоигры.

Ты боишься ошибиться, каждый встречный копейщик превращается в смертельную угрозу, и даже, казалось бы, незначительная осечка чревата гибелью.

Хорошо, а почему нельзя прокачивать героя по мере получения амриты?

Дело в том, что повышать характеристики Уильяма можно только на специальных святилищах, где также сохраняется прогресс. Однако как только вы посетите такое место, все враги в округе тут же воскреснут.

То есть, вы потратили очки на прокачку героя, но только что убитых врагов придется убить снова. Словом, вы нисколько не продвинулись по сюжету.





А ломиться вперед, постоянно теряя очки, тоже не вариант. С каждой следующей миссией сила врагов растет, и без повышения характеристик в Nioh прожить крайне сложно. Вот и получается, что продвигаться по уровню нужно осторожно, заучивая расположения врагов и манеру их боя.

А как выглядят схватки в игре?

В Nioh у героя есть три боевых стойки. Высокая нужна для сильных ударов, средняя подойдет для обычных ударов и эффективных уклонений, а нижняя понадобится в бою с несколькими врагами, где востребованы быстрые выпады и высокая скорость маневров.





В зависимости от типа противников следует выбирать подходящие стойки, но не стоит забывать и о выносливости. На удары и уклонения тратится энергия, и когда она иссякает, Уильям не может сдвинуться с места. В такие моменты он наиболее уязвим.

Хорошая новость состоит в том, что у врагов также может закончится энергия и они также становятся беззащитными. Иногда лучшая стратегия — измотать соперника, а потом нанести ему несколько смертельных ударов, не опасаясь, что он ответит.

В самые сложные моменты можно призвать духа-хранителя, который на короткое время увеличит силу ударов и сделает героя практически неуязвимым.

Чем отличаются битвы с боссами от сражений с обычными противниками?

Встретив на своем пути какого-нибудь мелкого монстра или самурая, лучше всего не спешить, не атаковать в лоб, а постараться зайти ему за спину, после чего нанести пару ударов.





С боссами чуточку сложнее. У каждого из них много здоровья, а также уникальный набор умений и тактик боя. Для победы нужно заучивать то, как двигается враг и какие удары он совершает.

Как только гигантский демон замахнется, нужно мгновенно понять, как именно он хочет атаковать, и тут же уйти в сторону для контратаки. Главное все делать вовремя.

А насколько интересно показана Япония периода Сэнгоку?

Это самая слабая часть игры. Глядя на Nioh, может сложится впечатление, что Япония начала XVII века — это лишь скучные деревеньки да не менее скучные ущелья и пещеры. Бои происходят в однообразных локациях, которые выполнены очень просто. Видно, что игра стоила в разработке не то чтобы много денег.





Серые и унылые уровни навевают скуку достаточно быстро. Nioh хочется бросить не потому что монстр размером с «КамАЗ» никак не убивается, а из-за совершенно одинакового и невыразительного окружения. Лишь иногда попадаются приятные уровни со снегом или на фоне заката.

И это странно, учитывая, что разработчики явно поглядывали на серию Dark Souls. А там было много светлых и запоминающихся уровней, которые исследовать было одно удовольствие.

На кого ориентирована Nioh?

Если вам по душе несложные и жизнерадостные игры, то лучше на пушечный выстрел не приближаться к Nioh. Будет адски трудно, и игру захочется бросить в самом начале. А вот если вы достаточно храбры и готовы к нечеловеческим мукам, то японский экшен от Team Ninja станет для вас прекрасной пыткой длиною в пару недель.