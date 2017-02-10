25 марта в Минске пройдет конференция TEDx. В этой статье мы расскажем, чем интересно глобальное TED-движение, и почему важно увидеть выступления наших соотечественников.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сначала о том, что такое TED

Замечательный форум для уникальных людей и идей придумали в прошлом веке в США.

TED расшифровывается, как Technology Entertainment Design (Технологии Развлечения Дизайн). Это конференции на стыке образования и развлечения. Формат стал невероятно популярным во всем мире. Его слоган — «Идеи, достойные распространения».

Здесь каждое выступление — это немного театр одного актера. У тебя не больше 18 минут, чтобы рассказать о своей идее, какой бы сложной она ни была, и рассказать так, чтобы заинтересовать миллионы слушателей. Получить приглашение стать спикером TED — большая честь.

Среди докладчиков TED в разное время были Билл Гейтс, Эл Гор, Сергей Брин, Элон Маск, Сэр Ричард Брэнсон, Боно, Ник Вуйчич, Эдвард Сноуден, Филипп Старк, Исабель Альенде, Гордон Браун и многие другие.



Билл Гейтс. Фото: TED.com

Ежегодная конференция TED проходит в Ванкувере, Канада (до 2014 г. — в Лонг-Бич, Калифорния), всемирная встреча TEDGlobal, которая раньше проходила каждый год в Эдинбурге, Великобритания, стала ездить по миру — в 2014 г. местом проведения TEDGlobal стала Бразилия, в 2015 г. — Швейцария, в 2016 г. — Канада.

А теперь о TEDx

С 2009 года по всему миру проводятся конференции TEDx — независимо организованные, локальные мероприятия по стандартам и лицензии глобального TED.

TEDx были созданы в духе миссии TED «Идеи достойные распространения». Основная цель данных конференций — дать возможность местным сообществам, организациям и индивидуальным предпринимателям делиться опытом в формате TEDx.

На встречах TEDx используется устные выступления и видео-трансляция TED Дискуссий (TEDTalks) для формирования живого общения и объединения групп людей.





TEDxNiamiha — это TEDx в Минске

В марте в Галерее TUT.BY пройдет 5-я по счету конференция TEDx в Минске. Наша лицензия позволяет пригласить в зал всего 100 человек. Билеты будут проданы за несколько минут — мы знаем это из опыта прошлых лет. Тем не менее у каждого будет возможность следить за конференцией онлайн.

Тема нынешней конференции — «Изменение точки зрения». Ни в коем случае не пропустите выступления 10 ярких спикеров — белорусских инноваторов, предпринимателей, ученых.

Уже совсем скоро мы расскажем вам о том, кто выступит на TEDx в Минске 25 марта. Не пропустите и обязательно следите за TEDxNiamiha в социальных сетях:

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