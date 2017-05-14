От Т-34 до КВ-1. Как белорусская семья восстанавливает легендарные танки

Что общего между танком БТ-7, который открывает парад в Минске, «тридцатьчетверкой» из музея Великой Отечественной войны и самоходкой Stug III из фильма «Пес рыжий»? Все просто: эти боевые машины отреставрированы руками механика-реставратора Владимира Якушева, который почти 20 лет своей жизни посвятил поиску и восстановлению боевой техники.



На фото: Владимир Якушев, его сыновья Максим и Алексей, а также специалист по реставрации Александр Михалуцкий.

Впрочем, список боевых машин, которым дал вторую жизнь Владимир Якушев, гораздо длиннее, и встретить их можно не только в Беларуси, но и в России, где они стали частью музейных экспозиций.

В работе Владимиру Якушеву помогают сыновья Алексей и Максим, которые вместе с отцом проводят недели в мастерской, возвращая к жизни военную технику.

Семейное конструкторское бюро

Рабочий день Владимира Якушева начинается рано: на грубом деревянном столе остывает нехитрый завтрак, в черных от въевшейся смазки руках дымится кружка чая, рядом сидят сыновья. Наверное, для каждого отца — счастье, когда дети рядом, а дело всей жизни становится общим.



Фото: Борис Проказов.

Быстрый завтрак утром — это еще и совещание маленького семейного конструкторского бюро перед началом рабочего дня.

— Когда поднимал свой первый танк БТ-7, да, тот самый, который можно увидеть на параде или в реконструкциях на «Линии Сталина», старшему было 11 лет, младшему — 10 лет, а сейчас вот у них самих дети есть, — рассказывает Владимир Якушев.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь!

Оба сына в свое время отслужили в войсках, но по разным специальностям, один — ракетчик, второй — артиллерист, поэтому с военной техникой знакомы не понаслышке. Чтобы помогать отцу, им пришлось освоить рабочие специальности. Максим в совершенстве владеет сваркой, Алексей — мастер малярных работ.

— Тон работы всегда задает отец, он же первый обкатывает танки, — рассказывает Алексей Якушев. — Мне кажется, у него есть особенное чутье к технике, порой только он и может разобраться, как крепить тот или иной узел, или почему танк отчаянно не хочет заводиться.



Владимир Якушев за работой. Фото: Борис Проказов.

Сейчас Владимир работает главным механиком-реставратором на «Линии Сталина». Трудятся Якушевы вахтовым методом — восемь дней заняты на территории комплекса, затем следует перерыв.

Заболел танками после первого подъема

До того, как стать одним из главных специалистов в стране по подъему и реставрации танков, Владимир Якушев работал инженером в колхозе.

Каждый день приходилось иметь дело с разнообразными механизмами: транспортеры, сушилки, трактора, комбайны — все это должно было работать с минимальными затратами на ремонт. Стоит ли говорить, что с техникой Владимир Якушев был на «ты»?



Тот самый БТ-7 на репетиции парада к 9 мая.

Наверное, поэтому к нему обратились члены шкловского клуба «Поиск», когда потребовалось отыскать и поднять увязший в болоте в 1942 году танк БТ-7.

— Танк, по сведениям старожилов, затонул в болоте неподалеку от деревни Шибеки на месте криницы. Когда приступили к поискам, машины там не было. Тогда я подумал, что боевая машина могла закрыть собой источник, и тот мог найти себе новый путь.

Предположение оказалось верным — БТ-7 лежал в десятке метров от места поиска. Поднять машину было непросто — сильный мороз (минус 25) всякий раз сковывал жидкую грязь на месте раскопок, поэтому каждое утро перед началом работ приходилось удалять по 5−7 сантиметров льда.





Вытащить танк удалось при помощи путепрокладчика «БАТ-М», который предоставил местный колхоз. Но не всегда подходящая техника была под рукой.

Во время работы над танком Владимир Якушев заменил пожароопасный двигатель М-17 на безопасный дизель от танка ПТ-76, чтобы машина могла участвовать в парадах и исторических реконструкциях.

Работа над техникой настолько понравилась Владимиру, что он решил связать с ней свою жизнь.

На Невском пятачке

Работа в клубе «Поиск» очень быстро стала делом всей жизни для Владимира Якушева, чей опыт оценили и за пределами нашей страны. Именно ему доверили поднятие танка КВ-1, затонувшего во время переправы через Неву.



Тот самый КВ-1, который был поднят со дна реки. Фото: nortfort.ru

Танк представлял собой ценную находку — машина не была подбита артиллерийским огнем и сохранилась в том виде, как и должна была пойти в бой. Единственная трудность — это был особый, экранированный КВ-1, лоб башни которого был усилен дополнительной броней и составлял внушительную цифру в 105 мм. Весила такая махина почти 60 тонн, а в распоряжении поисковиков был только ЗиЛ-157 с лебедкой с тяговым усилием в 5 тонн.

— Танк переправлялся на понтоне, и когда до берега оставалось совсем немного, в плавсредство попал немецкий снаряд. Конструкция накренилась, и тяжелый танк ушел под воду. Сам понтон мы потом нашли в 30 метрах ниже по течению. Место оказалось очень глубоким — почти 10 метров, а сам КВ-1 был занесен песком, что только утяжеляло конструкцию.



Во время подъема техники работать приходится в тяжелых условиях. Снимок сделан во время раскопок другого тяжелого танка КВ-1 под Сенно.

Чтобы вытащить танк, пришлось собирать длинный полиспат (натягиваемая многими канатами таль, грузоподъемное устройство, состоящее из собранных в подвижную и неподвижную обоймы блоков, последовательно огибаемых канатом и предназначенное для выигрыша в силе), но даже с ним танк одним рывком продвигался не больше, чем на метр. В итоге подъем занял почти трое суток. Сегодня этот КВ-1 — один из самых интересных экспонатов музея «Невский пятачок».

Откуда советские расчески в немецких танках

Когда спрашиваешь Владимира Якушева, какой бы он танк хотел найти, тот улыбается и неизменно отвечает — целый. Зачастую семейному «конструкторскому бюро» приходится иметь дело с разбитой, разрезанной на металл и подорванной техникой, собирая из нескольких боевых машин рабочий экземпляр.



Реплика Pz 38(t) и восстановленный КВ-1, все сделано руками команды Владимира Якушева. Фото: Евгений Ерчак.

Например, так и не удалось обнаружить хотя бы один целый Pz-38 (t), поэтому специально для «Линии Сталина» была с нуля построена реплика чешской машины.

— За все время удалось найти несколько корпусов Pz-38 (t), все они были в ужасном состоянии, но, что странно, ни одной башни мы так и не нашли. Останки двух машин лежали в Городокском районе, одной — в Полоцком. Один из танков свалился в реку с моста, опоры которого подпилили партизаны, другой провалился под лед, когда немцы ездили на нем в деревню за продуктами — внутри мы нашли куриные перья. Позже все эти танки подорвали немецкие водолазы.

Одной из самых удачных находок для Владимира Якушева стал немецкий средний танк Pz III, который провалился в болото в Витебской области. За всю боевую карьеру танк успел пройти всего 400 км, а экипаж покинул его так быстро, что оставил все вещи на своих местах.

— Внутри танка нашли несколько биноклей, один из которых был советским, рваные носки, две книги, одна — учебник для агронома, вторая — для бухгалтера. Немцы думали, когда завоюют СССР, каждый получит по участку земли, вот и осваивали гражданские специальности.



Танк Pz III Фото: Борис Проказов

Также внутри танка лежала посылка одному из танкистов от родственников из Германии. В ней лежали расчески Ленинградского завода пластмассовых изделий, лезвия «Спутник» и Gillette, а также другие мелочи, необходимые в быту.

— Перевернутую кверху башней немецкую «тройку» мы вытащили 22 июня, ровно в 4 часа утра. Никто не подгадывал, просто так получилось. Зацепленная тросами, она так и ползла к нам на башне, наглядно показывая, чем закончился немецкий блицкриг.

Позже танк был отреставрирован и передан в столичный Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, где рядом с Т-34, восстановленным также Владимиром Якушевым, составляет часть экспозиции.

«Ниву» для меня сварили дети

За все время руками Владимира Якушева было восстановлено или построено с нуля порядка 30 танков, почти батальон по армейским меркам. Сделанные на заказ с нуля танки можно увидеть не только на «Линии Сталина», но и в офисе минской студии разработки World of Tanks. Для белорусских разработчиков игр был построен в натуральную величину ходовой макет первого советского танка МС-1.

Особенно выделяется на фоне построенных Якушевым машин гигант КВ-1, созданный с использованием шасси ИСУ-152, про который мы сделали отдельный репортаж.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Впрочем, больших денег танки Владимиру Якушеву не принесли. Он до сих пор ездит на старенькой длиннобазной «Ниве», которая осталась у него еще со времен работы в колхозе в 2000 годах.

— Машина хорошая, проходимая, но как-то случилось, что она совсем сгнила. Тогда сын сказал: «Батя, ну если мы танк можем сделать, неужто тебе машину не сварим?» За несколько дней переварили днище, пороги. Немного усилили конструкцию, теперь хоть на рыбалку, хоть танки искать можно ехать.



Фото: Евгений Ерчак.

Танки для семьи Якушевых давно стали делом всей жизни, вместе с сыновьями отец день за днем возвращает нам историю, которую хранят проржавевшие, побитые снарядами остовы тяжелых машин.

В гостях у дедушки на «Линии Сталина» уже успел побывать внук. Посмотрев реконструкцию одного из боев во время праздника, он спокойно уснул, потому что «дедушкины танки победили всех немцев». Наверное, вот оно — главное признание.