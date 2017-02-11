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Почему школьники стремятся в IT: не только возможности, но и умения

11.02.2017 20:34 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 фев — Sputnik. Белорусские подростки стремятся в IT ради знаний и умений, а более современных знаний в программировании им не хватает даже в школьном курсе по информатики, выяснил Sputnik.

Согласно последним данным Белстата, средняя зарплата в IT-сфере в республике составляет 3500 рублей ежемесячно — более 1800 долларов в эквиваленте. Высокими технологиями занимаются уже и многие подростки, однако своей целью ставят не только высокие зарплаты.

Почему школьники стремятся в IT: не только возможности, но и умения
© Pexels.com
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"Просто это сейчас очень перспективно,как например пару лет назад строительство, эта сфера постоянно расширяется, вакансии появляются. И почему бы и нет, если это реально интересно", — рассказала Sputnik ученица архитектурно-строительного колледжа Диана, которая осваивает в столичной IT-школе Myfreedom основы 3D-графики.

Будущее свое Диана планирует связать не со сферой IT, а по основной специальности — с архитектурой. По ее словам, основы моделирования могут помочь ей в работе.

Собеседница Sputnik полагает, что в курсе информатики не хватает более современных и актуальных знаний. "Это облегчило бы задачу ребятам, ведь школ IT не так и много, и не все могут, например, себе их позволить", — пояснила Диана.

"Безусловно в школьную программу информатики нужно больше штук добавить, это направление сейчас нужно развивать", — согласился еще один будущий "айтишник" Никита. Сам он, в отличие от девушки, планирует поступать в БГУИР, а в высоких технологиях его привлекают возможности.

"Зарабатывать можно с одним ноутбуком", — отметил Никита.

К слову, в Беларуси проходит краудафдинговая программа — собирают средства для создания IT-школы не только для детей, но и для другого незащищенного социального класса, слабослышащих.

 
Теги: Минск
 
 
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Даже преподаватели говорят, что подростки постигают основы высоких технологий куда быстрее, чем взрослые.

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