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Новицкий снял с МКС строительство Керченского моста

11.02.2017 19:53 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 фев — Sputnik. Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий опубликовал в своем Instagram впечатляющий снимок строительства Керченского моста из космоса.

Новицкий снял с МКС строительство Керченского моста
© Фото: novitskiy_iss / Instargam
Космонавт Новицкий: еще один снимок Минска и МКС уходит в сторону

Длина моста через Керченский пролив составит 19 километров, он станет самым протяженным в России. По плану, автомобильное движение по мосту запустят в декабре 2018 года, железнодорожное — в декабре 2019 года. По нему дорога в Крым сможет занять всего десять минут.

Уроженец Беларуси Олег Новицкий сфотографировал с борта МКС строительство моста в Крым.

"Масштабы стройки века впечатляют даже из космоса", — написал Новицкий.

 

 

Ранее Новицкий порадовал белорусами снимками из космоса Минска и нескольких других областных центров республики. В ближайшее время он также будет пролетать над Беларусью, поэтому снимки страны еще будут появляться в его Instagram.

Космонавт будет находиться на МКС еще некоторое время, этот полет стал для него вторым за карьеру.

Подробнее о строительстве моста читайте на сайте проекта.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский космонавт признал, что масштабы стройки впечатляют его даже из космоса и пообещал продолжить серию снимков.

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