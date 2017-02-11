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Новицкий снял с МКС строительство Керченского моста
11.02.2017 19:53 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев — Sputnik. Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий опубликовал в своем Instagram впечатляющий снимок строительства Керченского моста из космоса.
Длина моста через Керченский пролив составит 19 километров, он станет самым протяженным в России. По плану, автомобильное движение по мосту запустят в декабре 2018 года, железнодорожное — в декабре 2019 года. По нему дорога в Крым сможет занять всего десять минут.
Уроженец Беларуси Олег Новицкий сфотографировал с борта МКС строительство моста в Крым.
"Масштабы стройки века впечатляют даже из космоса", — написал Новицкий.
Ранее Новицкий порадовал белорусами
Космонавт будет находиться на МКС еще некоторое время, этот полет стал для него вторым за карьеру.
Подробнее о строительстве моста читайте на
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Белорусский космонавт признал, что масштабы стройки впечатляют его даже из космоса и пообещал продолжить серию снимков.
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