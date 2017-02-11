МИНСК, 11 фев — Sputnik. Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий опубликовал в своем Instagram впечатляющий снимок строительства Керченского моста из космоса.

Длина моста через Керченский пролив составит 19 километров, он станет самым протяженным в России. По плану, автомобильное движение по мосту запустят в декабре 2018 года, железнодорожное — в декабре 2019 года. По нему дорога в Крым сможет занять всего десять минут.

Уроженец Беларуси Олег Новицкий сфотографировал с борта МКС строительство моста в Крым.

"Масштабы стройки века впечатляют даже из космоса", — написал Новицкий.

Фото опубликовано Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Фев 9 2017 в 11:43 PST

Ранее Новицкий порадовал белорусами снимками из космоса Минска и нескольких других областных центров республики . В ближайшее время он также будет пролетать над Беларусью, поэтому снимки страны еще будут появляться в его Instagram.

Космонавт будет находиться на МКС еще некоторое время, этот полет стал для него вторым за карьеру.

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