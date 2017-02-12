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Киберспорт – моя профессия: интервью с казахской командой по CS:GO zARLANS
12.02.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Казахстанский коллектив zARLANS CS:GO приехал тренироваться в Минск после попадания в квалификацию CIS Minor в Санкт-Петербурге. Команда проведет в белорусском игровом доме несколько месяцев, чтобы подготовиться к предстоящим квалификациям. Techlabs побывал в гостях у киберспортсменов и выяснил, как живут и тренируются игроки. На эти вопросы ответил тренер и менеджер команды Асет Сембиев aka “solaar”, а капитан команды Нурбол «hippo» Дысимбаев поделился с нами своей историей, как его хобби переросло в профессию и как из обычного геймера он превратился в киберспортсмена.
— Асет, добрый день. Мы понимаем, что у вас напряженный график тренировок, поэтому спасибо, что смогли найти время и встретиться. Расскажи, пожалуйста, что можно считать точкой отсчета zARLANS? Где и когда создавалась команда?
— Команда была образована в мае 2016 года. За точку отсчета можно взять договоренность о сотрудничестве с нашим спонсором. Так как я на долгое время отошел от игр и был не в курсе, кто и как играет, тогда же в мае попросил Сергея «malinger» собрать четырех человек, которых он считает талантливыми и адекватными игроками. 16 мая собрался состав команды, но он очень сильно изменился с тех пор. Мы поменяли три игрока. Причины были разные, самому Сергея помешали семейные обстоятельства.
— Расскажите о составе команды. Какой у ребят возраст? И чего команде уже удалось достичь?
— Основные игроки — это Нурбол «hippo» и «flomaster» Рома. Они вдвоем из первого состава. Они молодые, возраст от 16 до 21. Хочу сказать, что за полгода существования мы побывали в двух финалах квалификаций на больших турнирах — Epicenter и WSG. Один проиграли команде Tengri, второй — k23. Потом отобрались на минор, который проходил в Санкт-Петербурге в ноябре. Сейчас основная подготовка к минору, который будет весной.
— Почему вы выбрали для тренировок Минск? Здесь комфортно тренироваться?
— После отбора на минор CIS я сказал спонсору, что если мы хотим добиться стремительного прогресса, то нужно ехать на буткемп с хорошим интернетом. Мы долго думали над местом, и в итоге остановились на Минске. Здесь, во-первых, решающим стало качество интернета. Вто-вторых, спокойная обстановка в государстве. Опять же люди очень добрые и отзывчивые, не встает национальных вопросов. Более того, у меня много друзей, путешествующих по миру. Я с ними консультировался и ни от одного человека, кто был в Минске, я не слышал негативного отзыва. Поэтому я решил, что Минск будет оптимальным вариантом.
— Как строится тренировочный процесс? Какой режим дня?
— Режим сейчас не очень хороший. Я себе его немного не так представляю. Сейчас мы просыпаемся в 3-4 часа дня.
— Поздновато!
— Ведь мы играем до 4-5 утра. Потом я запишу ребят в спортзал, и день будет проходить примерно так: проснулись, покушали, позанимались в спортзале, потом тренировка, в час ночи отбой.
— Вы считаете спортзал обязательным при подготовке киберспортсмена?
— Сейчас есть много игроков, которые играют на уровне, но тех, кто отлично играет и имеет хорошую физическую форму — единицы. Физическая форма и хорошая игра связаны друг с другом напрямую, это я понял из своей десятилетней геймерской карьеры. Она влияет на то, как долго игрок может показывать высокий уровень игры. Человек с хорошей физической подготовкой на турнире, который длится, к примеру, восемь часов, может показывать свой максимум на протяжении всего времени. Игрок, который физически не развивается, может показывать максимум на протяжении только 2-3 часов. Потом чисто физически устает. Но если ты хочешь рваться в мировой топ на про-уровень, ты должен быть готов к длительным выматывающим перелетам, к тяжелейшим играм.
— Какие вы ставите цели перед командой?
— В ближайшие 3-6 месяцев попасть в топ-5 команд СНГ.
— Амбициозно для молодой команды!
— Чем выше цель, тем выше минимальная планка. Чем усерднее ты работаешь, стремишься к недостижимому, тем выше KPI. Если команда стремится попасть в топ 10-15, то будет довольна даже топ-20, и может пропасть мотивация двигаться дальше. Поэтому я всегда завышаю планку. И всю мою карьеру мне это помогало.
— Как вы оцениваете подготовку команды на данный момент? Кого считаете основными соперниками?
— Подготовка идет хорошо. Сейчас усердно тренируемся и результат налицо — мы стали конкурировать с другими командами на просторах СНГ. Основные соперники сейчас — это EPG, Quantum Bellator, Tengri.
— Игроки получают деньги за игры?
— Да, у них есть зарплата.
— Можете назвать конкретные цифры?
— Цифры называть не буду, но скажу, что парням ежемесячно выплачиваются деньги, помимо полной оплаты кемпинга. Дополнительно за хорошую игру я выделяю в качестве бонусов дополнительные деньги.
— Что можете посоветовать начинающим игрокам. Что им надо делать, чтобы пробиться в киберспорте?
— Начинать можно с таких платформ как ESEA или Faceit. Matchmaking не очень подходит, потому что там тикрейты ниже. Начинаешь играть на платформах, чтобы поставить базу, отработать нормальные движения, распрыгаться, не ударяться об углы, иметь хорошую стрельбу и наводку. После этого можно подыскивать небольшую команду на ESEA или faceit. Со временем будет видно, если есть рост, то можно переходить в команду посильнее.
— Многие считают себя крутыми геймерами, но это вовсе не значит, что они могут играть на высоком уровне. Как понять, что ты хорошо играешь?
— Единственно объективный показатель игры — это турниры. До той поры, пока ты не выиграл ни одного турнира, как бы ты хорошо себя ни показывал на Faceit, ESEA, Matchmaking, это ничего не стоит, потому что ты пребываешь в зоне комфорта. Сидя дома можно выиграть какие-то лиги, но будешь ли ты так же хорош, когда придешь на лан-турнир? Здесь на тебя смотрят зрители, ты испытываешь и моральное давление, и физически это гораздо сложнее. Так и проверяется, на что способен игрок. К слову, есть много спортсменов, которые показывают хороший результат онлайн, а на лан-турнирах — не особо.
— Насколько важен компьютер для про-геймера. Зависит ли показатель игры от ПК? Нужно ли мощное железо для хорошей игры, или это развод пользователей и игроков на деньги?
— Однозначно, компьютер должен быть мощным, поддерживать примерно 300-400 fps. В нынешние времена монитор должен держать 144 Гц, для про-уровня это критично. Девайсы желательно иметь хорошие и качественные, чтобы в важной игре тебя не подвели.
— Сколько можно заработать за турнир?
— Призовые огромные. Раньше о таких призовых фондах даже не мечтали. Сейчас за первое место на средненьком турнире можно выиграть $50 000. В мое время это был самый крупный турнир в году. Сейчас есть три турнира с призовым фондом в полмиллиона долларов, не говоря о онлайновых капах. Поле для заработка большое.
— Как делится призовой фонд в команде?
— Между игроками и тренером все делится поровну, на 6 частей.
— Есть мнение, что у парней, которые по 10-14 часов в сутках проводят за компами, все плохо с личной жизнью…
— У меня все замечательно, я женат. Конечно, это зависит от человека, но мне кажется, что можно совмещать отношения и профессиональный гейминг. Здесь важно, насколько девушка поддерживает своего парня, видит будущее в игре. Если близкий человек не разделяет твои цели и мечты, тогда тяжело строить отношения. Если она тебя понимает, то можно всегда найти компромиссы.
— Говорят, что киберспорт - это не спорт. Почему это неверное утверждение?
— Большинство людей считает, что спорт — это только физические нагрузки. Но ведь есть много спортивных дисциплин с упором на умственную работу. В киберспорте игроки испытывают серьезные нагрузки, особенно на больших турнирах. Топовый киберспортсмен морально подготовлен не хуже, чем спортсмен другой области, он готов к разным сложностям, стрессовым ситуациям, быстро принимает решения и хорошо общается с людьми, если мы говорим о таких тимплейных играх, как CS:GO и Dota. Киберспортсмен хорошо дисциплинирован, он ставит перед собой конкретные цели и достигает их. Сейчас киберспорт на таком уровне, что спортсмены, помимо игр, занимаются еще и спортом. Возьмем, к примеру, команду Virtus.pro, у нее сумасшедший график: в месяц четыре перелета, четыре разных турнира. Это сильнейшая физическая нагрузка: прилетел в другой часовой пояс, умылся, немного подремал, встал — и отыгрываешь турнир. Отыграл 5-6 тяжелых игр, неважно выиграл или проиграл, и через несколько дней летишь на другой турнир. Такой же режим. И топовые команды живут в таком ритме не один месяц, а многие годы.
— В какой стране лучше развит киберспорт, дисциплина CS:GO в частности?
— Касательно CS:GO, я думаю, одну страну выделить тяжело, но в целом это европейский регион. В Европе CS:GO развит с точки зрения подхода команд и зрителей, здесь эту игру любят. На всех больших турнирах набираются полные стадионы зрителей.
— Какое будущее у киберспорта в Казахстане, в Беларуси и во всем мире?
— В мире тенденция хорошая, люди покупают железо и программы, и будут это делать дальше. Ни в Беларуси, ни в Казахстане нет производства железа, которое было бы поставлено на поток. То же самое можно сказать о программах и сервисах, с этим не все хорошо. Поэтому в наших странах нет компаний, которым выгодно спонсировать и развивать турниры. В мире же множество компаний, которые занимаются производством и разработкой техники. Они, естественно, вкладывают деньги в игровую индустрию.
— Что ж, Асет, спасибо за ответы. Нурболат, расскажите, пожалуйста, в каком возрасте вы увлеклись компьютерными играми?
— С компьютером я познакомился в шесть лет. У друга в детсаду был день рождения, мы праздновали у него дома. Неподалеку находился компьютерный клуб. В тот день я первый раз его и посетил. Первой игрой на PC была GTA 3, и я понял, что это любовь.
— Как развивалось ваше увлечение?
— В четвертом классе у меня появился свой компьютер, до этого я ходил в компьютерные клубы, играл там в основном в GTA, особенно мне нравились Vice City. Наверное, постепенно это вошло в привычку.
— Сколько времени вы затрачивали на компьютерные игры в день?
— В принципе немного, я учился в школе с утра до пяти вечера, поэтому на игру уходило 3-4 часа, не больше.
— Во сколько лет вы пришел в киберспорт?
— В классе пятом-шестом я начал играть в Dota, играли с друзьями в компьютерном клубе. Я старался выучить все комбинации скилов, предметов. Было весело играть друг против друга. А про киберспорт я узнал только в 2010 году, открыл для себя киберкоманды. Например, такие известные в Казахстане, как k23, Sky и Phoenix.
— Расскажите о своей первой команде.
— В классе восьмом-девятом меня позвал играть в свою команду одноклассник.
— Во что играли?
— Counter Strike 1.6.
— Вы уже давно в киберспорте, хватает своих взлетов и падений, выигрышей и поражений. Что вас так притягивает в этом виде спорта?
— Конечно, тот факт, что я здесь, значит, что киберспорт для меня стал больше, чем просто хобби. Для себя я выбрал киберспорт, как цель в жизни, где я хочу добиваться высочайших побед. Это важно для меня, ведь я осознавал, что я делаю, я пожертвовал многим, чтобы приехать сюда и заниматься своим любимым делом.
— Когда вы провели свой первый турнир в ранге профессионала?
— Раньше в CS 1.6 собиралось очень много команд — от 20 и выше. После выхода CS:GO никто не верил, что эта игра станет популярной. На первый LAN по CS:GO пришло всего 5-7 команд.
Первый профессиональный турнир, для меня — это GSL CUP в Москве. Это был не просто лан-чемпионат, там я чувствовал себя настоящим игроком про-уровня: сцена, игроки в брендированных майках с логотипом команды. А мы тогда приехали очень простенько, никаких брендов и лого.
— С какой командой и когда вы ездили на турнир?
— Это был 2015 год, я выступал в составе YCSM (you can’t stop me) вместе с ramzik, nealan, malinger и ed. Проиграли в финале и взяли в итоге второе место. Наверное, этот чемпионат стал для меня первым профессиональным.
— Есть ли у киберспортсменов особые ритуалы на удачу, суеверия?
— Это вопрос индивидуальный, я думаю. У каждого свое в голове. Вот, flomaster, к примеру, мастер спорта по боксу. И когда он ездил на чемпионаты по боксу, у него были свои ритуалы. Он, по-моему, умывался 4 раза. У меня… не знаю, не замечал.
— Может вы в одной и той же майке выступаете на чемпионатах?
— Ах да, точно, у меня есть черная футболка, и я в ней выиграл в Алма-Ате много турниров.
— Значит что-то все-таки есть?
— Да, я недавно только это заметил.
— У вас только парни в команде, включая тренера. Скучно без девушек?
— Да, сложно. У Асета жена осталась дома, у Ромы девушка. Я не спрашивал напрямую об их чувствах, но полагаю, что им нелегко быть на расстоянии с любимыми. Лично я скучаю по маме. Все ребята скучают по своим родителям и близким.
— А как связь поддерживаете?
— Созваниваемся и переписываемся с родителями по WhatsApp.
— Вы сейчас учитесь?
— Сейчас нет. Я закончил четыре курса колледжа, IT-специальность. Дальше решил не поступать в университет, по личным причинам. Думаю, отучиться никогда не поздно.
— Какие советы вы можете дать начинающим игрокам? Как стать крутым геймером?
— Геймером или киберспортсменом? Для меня это абсолютно разные понятия. Геймер не участвует в киберспорте, играет ради своего удовольствия. Как по мне, это пустая трата времени, проводить часы в игре и не развиваться. Киберспортсмен же тренируется, ставит перед собой конкретные цели, любит дух соперничества и вкус победы, ненавидит поражения.
— Хорошо, разница понятна. Так что делать тем, кто хочет пробиться в киберспорте?
— Играть много и правильно. Лично я начинал с ланов, ведь их посещал весь топ игроков. Я наблюдал, как они играют, учился у них. Поэтому совет от меня: посещать ланы, много играть, ставить и стрелять ботов, играть на DM, смотреть демки профессиональных игроков.
— Говорят, что в игре решающее значение имеет техническая оснащенность игрока. Так ли это и какая техника лучше?
— Конечно, техника влияет на игру. Очень сложно пробиться в топ игроков, если твоя машина медленно ездит. Качественная техника дает стабильность в игре, избавляет от лишних провисаний. Нужно быть избирательным в выборе хорошего монитора и девайсов.
— Как вы считаете, какие устройства лучше в игре? Например, мышь: лазерная или оптическая? Клавиатура: механическая или мембранная? Наушники: стерео или многоканальные?
— Говоря о мышке, для меня нет никакой разницы между лазером и оптикой. А вот клавиатура — только механическая. Здесь есть ряд причин. Во-первых, отклик быстрее, во-вторых, клик приятный и она удобнее. А в мембранной клавиатуре подушки прогибаются.
Мы воспользовались удачной возможностью и предложили игрокам zARLANS протестировать девайсы из нашей лаборатории на практике. В итоге, положительные отзывы получила оптическая мышь EpicGear Morpha, по словам ребят, она удобно лежит в руке и можно отрегулировать вес по своему предпочтению. Отметили игроки и отменную звукоизоляцию стереогарнитуры Thunderouz, которые, несмотря на громоздкие чашки и металлический каркас, комфортно сидят на голове. Когда речь зашла о клавиатуре, парни поделились приятными ощущениями от работы на EpicGear Defiant, механической клавиатуре с полностью программируемыми клавишами. Коврик того же EpicGear, правда, для игры оказался слишком толстым. Хотя толщина ковра создает неплохое трение, что обычно помогает контролировать движение мышки. Видно, в CS GO свои маневры и особенности.
— Кто ваш кумир в киберспорте? Кто вас вдохновляет?
— Это всегда был AdreN, который сейчас играет в составе Gambit. Я смотрел на него и хотел добиться тех же высот, которые он уже покорил и продолжает покорять. Мы хорошо общаемся, он прекрасный человек. Мне кажется, в мире его недооценивают из-за того, что он играл не с теми людьми. Если бы изначально он играл в команде, где комфортно, он был бы сейчас в топ-10.
— Сейчас очень популярны стримы, плюс на них можно неплохо заработать. Вы этим занимаетесь?
— Я запускал стрим пару раз, чтобы показать, как я тренируюсь и играю. Набиралось, правда, 15-20 человек. Но цели зарабатывать на стримах у меня никогда не было. Для меня важнее стать чемпионом мира, а уже потом можно начать стримить. Тогда и поток зрителей резко возрастет. Это лучше вариант, чем быть никем и начинать стримить.
— Примерно под каждой киберспортивной новостью можно увидеть комментарии типа «киберспортсмены — задроты». Вас это обижает?
— А зачем на правду обижаться? В какой-то степени мы задроты, так и есть.
— Какие у вас приоритеты и планы на ближайшие годы?
— Стать чемпионом мира. Если буду тренироваться в таком же режиме, то надеюсь достичь этого титула через два года.
— Что ж, удачи на пути к чемпионству! И спасибо вам за интересную беседу.
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Казахстанский коллектив zARLANS CS:GO приехал тренироваться в Минск после попадания в квалификацию CIS Minor...
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