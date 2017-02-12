— Вы считаете спортзал обязательным при подготовке киберспортсмена?

— Сейчас есть много игроков, которые играют на уровне, но тех, кто отлично играет и имеет хорошую физическую форму — единицы. Физическая форма и хорошая игра связаны друг с другом напрямую, это я понял из своей десятилетней геймерской карьеры. Она влияет на то, как долго игрок может показывать высокий уровень игры. Человек с хорошей физической подготовкой на турнире, который длится, к примеру, восемь часов, может показывать свой максимум на протяжении всего времени. Игрок, который физически не развивается, может показывать максимум на протяжении только 2-3 часов. Потом чисто физически устает. Но если ты хочешь рваться в мировой топ на про-уровень, ты должен быть готов к длительным выматывающим перелетам, к тяжелейшим играм.

— Какие вы ставите цели перед командой?

— В ближайшие 3-6 месяцев попасть в топ-5 команд СНГ.

— Амбициозно для молодой команды!

— Чем выше цель, тем выше минимальная планка. Чем усерднее ты работаешь, стремишься к недостижимому, тем выше KPI. Если команда стремится попасть в топ 10-15, то будет довольна даже топ-20, и может пропасть мотивация двигаться дальше. Поэтому я всегда завышаю планку. И всю мою карьеру мне это помогало.

— Как вы оцениваете подготовку команды на данный момент? Кого считаете основными соперниками?

— Подготовка идет хорошо. Сейчас усердно тренируемся и результат налицо — мы стали конкурировать с другими командами на просторах СНГ. Основные соперники сейчас — это EPG, Quantum Bellator, Tengri.

— Игроки получают деньги за игры?

— Да, у них есть зарплата.

— Можете назвать конкретные цифры?

— Цифры называть не буду, но скажу, что парням ежемесячно выплачиваются деньги, помимо полной оплаты кемпинга. Дополнительно за хорошую игру я выделяю в качестве бонусов дополнительные деньги.

— Что можете посоветовать начинающим игрокам. Что им надо делать, чтобы пробиться в киберспорте?

— Начинать можно с таких платформ как ESEA или Faceit. Matchmaking не очень подходит, потому что там тикрейты ниже. Начинаешь играть на платформах, чтобы поставить базу, отработать нормальные движения, распрыгаться, не ударяться об углы, иметь хорошую стрельбу и наводку. После этого можно подыскивать небольшую команду на ESEA или faceit. Со временем будет видно, если есть рост, то можно переходить в команду посильнее.

— Многие считают себя крутыми геймерами, но это вовсе не значит, что они могут играть на высоком уровне. Как понять, что ты хорошо играешь?

— Единственно объективный показатель игры — это турниры. До той поры, пока ты не выиграл ни одного турнира, как бы ты хорошо себя ни показывал на Faceit, ESEA, Matchmaking, это ничего не стоит, потому что ты пребываешь в зоне комфорта. Сидя дома можно выиграть какие-то лиги, но будешь ли ты так же хорош, когда придешь на лан-турнир? Здесь на тебя смотрят зрители, ты испытываешь и моральное давление, и физически это гораздо сложнее. Так и проверяется, на что способен игрок. К слову, есть много спортсменов, которые показывают хороший результат онлайн, а на лан-турнирах — не особо.