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Знакомимся с обновленной платформой Intel Kaby Lake вместе с платой ASRock Z270 Extreme4
13.02.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
2017-й год только начался, но уже успел отпечататься в памяти серьезным событием в мире настольных компьютеров: компания Intel наконец-то представила седьмое поколение процессоров Intel Core, получившее кодовое имя Kaby Lake. Несмотря на то, что эти CPU полностью сохранили совместимость с платформой LGA1151 и без проблем могут использоваться на материнских платах на чипсетах 100-й серии, по существующей традиции вместе с Kaby Lake была представлена и новая линейка чипсетов, на этот раз уже 200-й серии.
Такой подход позволяет пользователям, уже построившим системы на основе чипсетов H110, B150, H170 и Z170, без проблем обновить только процессор. А тем, кто собирает новый ПК, воспользоваться преимуществами новых чипсетов - B250, H270 и Z270. Не слишком «удобно» для производителей материнских плат, но максимально выгодно для потребителей.
Старшим в новой серии, по традиции является тот, название которого начинается с литеры Z – Z270. Именно он обеспечивает максимальную функциональность, в том числе предоставляя все возможности для разгона процессоров К-серии. Именно с него, в рамках продукта ASRock Z270 Extreme4, мы и начнем знакомство с новой линейкой чипсетов в частности и обновленной платформой в целом.
Как и следовало ожидать, нововведения в 200-й серии чипсетов, по сравнению с предшествующей 100-й, минимальны. Хотя нельзя сказать, что и совсем незначительны. Сосредоточены они вокруг поддержки накопителей на основе принципиально новой энергонезависимой памяти 3DXPoint. Поскольку соответствующие устройства хранения данных значительно превосходят по скорости существующие SSD, в новых чипсетах Intel позаботилась о реализации большего количества линий PCI Express 3.0. Так, Z270 получил 24 таких линии против 20 у предшествующего Z170, у H270 линий 20 против 16 у H170, а B250 получил 12 линий вместо 8.
На практике это означает, что в реальных продуктах мы получим больше слотов M.2 (само собой, с интерфейсом PCI Express 3.0) или же более интересные конфигурации для тандемов из видеокарт.
Что ж, учитывая, что все новшества 200-й серии на этом заканчиваются, самое время взглянуть на реальный продукт – ASRock Z270 Extreme4.
Положенный в основу ASRock Z270 Extreme4 чипсет Z270 является самым функциональным в линейке Intel для массовых компьютеров. Однако и его возможностям понадобилось дополнение.
Так, современному компьютеру явно необходимо наличие самого скоростного универсального интерфейса для подключения различных устройств – USB 3.1. Он реализован с помощью контроллера ASMedia ASM2142 и выведен на заднюю панель двумя портами – классическим Type-A и современным Type-C.
Подсистема для подключения устройств хранения данных подверглась расширению, в рамках которого к шести портам SATA 6Gb/s, поддерживаемых чипсетом, добавились еще два, подключенных к контроллеру ASMedia ASM1061. Потребовался он, в первую очередь, по той причине, что два распаянных на текстолите слота Ultra M.2, при использовании их для SSD-накопителей с интерфейсом SATA заимствуются два порта SATA 6Gb/s. В случае установки модулей M.2 с интерфейсом PCI Express Gen3 x4 используются уже свободные линии соответствующего контроллера.
Локальную сеть разработчики построили на гигабитном контроллере физического уровня Intel I219V.
Кроме этого, плата может комплектоваться Wi-Fi/BT-модулем, для установки которого недалеко от панели входов-выходов выполнен специальный слот формата M.2, а на панели имеется планка для крепления гнезд под кабели антенн.
Поддержка платой видеокарт обусловлена сразу тремя слотами, два из которых обеспечены шестнадцатью линиями PCI Express Gen3, предоставляемыми процессором, и один четырьмя PCIе Gen3, выделяемых чипсетом. В итоге получаем, можно сказать, классическую схему распределения линий, когда с полной скоростью х16 может работать только первый слот в монопольном режиме. С двумя и тремя картами распределение принимает вид х8+х8 и х8+х8+х4 соответственно. Это дает возможность организовывать на плате тандемы из двух или трех видеокарт AMD или NVIDIA.
Что касается поддержки оперативной памяти, то ASRock Z270 Extreme4 способна принять на борт до четырех модулей DDR4 SDRAM. Заявленная частота функционирования модулей может достигать отметки 3866 МГц при использовании процессоров Core седьмого поколения или 3733 МГц с представителями прошлого, шестого поколения. Естественно, данные частоты достижимы только в режимах разгона. Официально стандарт DDR4 SDRAM предусматривает клокинг 2133 МГц.
Традиционно, разработчики ASRock уделили весьма пристальное внимание аудиотракту. Построен он на новом восьмиканальном кодеке Realtek ALC1220, с цифро-аналоговым преобразователем, обеспечивающим соотношение сигнал/шум на впечатляющем уровне 120dB, высококачественной обвязкой и грамотным исполнением.
Вся схема электрически изолирована от остальной части текстолита, что сводит на нет возможные электромагнитные помехи в тракте, приходящие из других цепей, а основные каналы выполнены на различных слоях, чтобы исключить взаимопроникновение. В выходных фильтрах используются электролитические аудиоконденсаторы Nichicon серии Fine Gold, а для фронтального выхода на наушники применяется выделенный операционный усилитель TI NE5532 Premium, поддерживающий наушники с импедансом до 600 Ом с его автоматическим определением. В довершение картины, контакты аудиовыходов на задней панели и колодка на плате покрыты слоем позолоты. Весь комплекс мер, на которые пошла ASRock ради улучшения звуковой подсистемы, получил название Purity Sound 4.
Комплектация панели входов/выходов ASRock Z270 Extreme4 хорошо продумана и выглядит достаточно полной.
Так, здесь имеется четыре порта USB 3.0, два USB 3.1 (Type-A + Type-C), один RJ-45, пять аналоговых аудиовыхода mini-jack, один оптический S/PDIF, и порт PS/2 для мыши или клавиатуры. Кроме них, на панели разместились три видеовыхода – аналоговый D-Sub и цифровые DVI-D с HDMI.
Дизайн материнской платы ASRock Z270 Extreme4 можно смело назвать выдающимся. Ключевой чертой его выступает сочетание черного и белого цветов, сила которого известна, пожалуй, еще со времен великих китайских императоров и легко узнаваемой символики противостояния энергии тьмы (Инь) и света (Ян).
Так, на текстолите черного цвета появилась белая стилизованная литера Х, очевидно символизирующая направленность продукта на экстремально настроенных пользователей и наименование серии, к которой принадлежит плата – Extreme.
Порты и разъемы выполнены из пластмассы черного цвета, радиаторы охлаждения также окрашены в черный, за исключением серебристых надписей и линий, а декоративный пластиковый кожух, скрывающий I/O панель со звуковым трактом, окрашен в благородный белый.
Этот кожух выполнен из пластика и скрывает под собой весь аудиотракт и панель входов-выходов. Он выполняет защитные функции, предохраняя порты, разъемы и чувствительные элементы от статического электричества. По совместительству же он играет далеко не последнюю роль в формировании внешнего вида продукта.
Еще один шаг на пути к вершинам дизайнерского искусства разработчиков ASRock, это реализация обширной светодиодной подсветки части текстолита, вышеупомянутого кожуха и радиатора охлаждения чипсета. При работе, светодиоды медленно пульсируют, с каждой пульсацией меняя цвет свечения. На этом фантазия разработчиков не иссякла, на плате появилась колодка для подключения светодиодных лент, которыми можно подсветить весь корпус, а их свет также будет пульсировать вместе с подсветкой платы. Кстати, цвет подсветки, стиль и скорость пульсаций можно настраивать программным способом с помощью фирменной утилиты. В целом это решение получило название AURA RGB LED.
Крайне необычным решением выглядит металлическое обрамление двух слотов для видеокарт, работающих с контроллером PCI Express, встроенным в центральный процессор. Рамки припаяны к текстолиту и исполняют роль усиления, страхующего слоты от ситуаций, когда они могут быть повреждены тяжелыми видеокартами. Конечно, выломать их и без дополнительной защиты вряд ли возможно, а вот микротрещины, потеря контакта и, соответственно, глюки при значительных деформациях возможны.
Пространство между разъемами вполне позволяет устанавливать в первый слот видеокарты с трехслотовым кулером. Второй также может принять ускорители с трехслотовыми системами охлаждения, но уже ценой блокировки третьего.
Преобразователь питания процессора на ASRock Z270 Extreme4 построен по десятиканальной схеме. В его цепях используется мощная элементная база с отличным запасом прочности и долговечности. Это дроссели с ферритовыми сердечниками, способные выдерживать токи с пиками до 45 А, полимерные конденсаторы с низким последовательным сопротивлением и полевые транзисторы с низким сопротивлением открытого канала. Все это позволяет увеличить КПД преобразователя и снизить нагрев элементов.
Несмотря на это, расположенные двумя группами транзисторы оснащены двумя довольно габаритными алюминиевыми радиаторами, окрашенными в черный цвет.
Чипсет Intel Z270 также получил весьма емкий радиатор с низким профилем, дабы не мешать установке длинных видеокарт.
Абсолютно все порты и разъемы, к которым подключаются какие-либо кабели, разработчики ASRock разместили по краям текстолита. Так, чтобы жгуты проводов не тянулись через всю плату, что сильно облегчает сборку и обслуживание системы, а также значительно улучшает ее внешний вид, что, в данном случае, немаловажно.
Микрокод BIOS материнской платы ASRock Z270 Extreme4 основывается на спецификациях UEFI. В прошивку встроена оболочка для настройки и управления системой пользователем, носящая имя ASRock UEFI. Ее внешний вид и структура не претерпели каких-либо заметных изменений с версиями, которыми комплектовались материнские платы на основе чипсетов 100-й серии Intel, что, в целом, понятно. Каких-либо нововведений, требующих переработки оболочки, обновленная платформа не принесла, а существующие версии и так были доведены до совершенства.
Для неискушенных и опытных пользователей в оболочке предлагается два различных режима – простой и продвинутый, называемые, соответственно, EZ Mode и Advanced Mode.
В первом вся информация и настройки сосредоточены преимущественно на одном экране. Слева мы видим информацию об установленной модели процессора и его максимальной частоте функционирования, а также об установленных модулях памяти и накопителях. Справа есть данные о температуре, сообщаемой процессором, и температуре, замеренной датчиком в чипсете. Здесь же присутствует и максимальное значение напряжения, подаваемого на процессор.
В режиме EZ Mode можно производить и некоторые базовые настройки – включать XMP-профиль для модулей памяти и режим RAID для накопителей, выбирать алгоритм работы вентиляторов, настраивать последовательность включения загрузочных устройств с помощью мыши путем простого перетаскивания соответствующих ярлыков.
Единственное подменю здесь носит название Tools, где представлен ряд полезных утилит. Так, с помощью Instant Flash и Internet Flash можно обновить прошивку платы, используя заранее скачанный файл, или прямо с серверов ASRock через интернет. Опция System Browser позволяет получать наглядную информацию о том, какие именно устройства установлены или подключены в те или иные порты и разъемы.
Наконец, инструментарий FAN-Tastic Tuning дает возможность гибкой настройки программного управления скоростями вращения всех вентиляторов, подключенных непосредственно к плате, что позволяет тонко настраивать баланс между производительностью системы и уровнем издаваемого шума.
Режим Advanced Mode гораздо объемней. Здесь набор настроек ограничен лишь возможностями платформы и чипсета. Основная масса доступных опций служит для конфигурирования аспектов работы системы в целом и, в принципе, набор стандартен, хотя и стоит отметить, что представлен он просто в исчерпывающем объеме.
Из полезных опций, доступных далеко не у всех производителей системных плат, можно отметить возможность программного управления скоростями вращения всех вентиляторов, подключенных непосредственно к плате. Соответствующие настройки представлены в подменю Hardware Monitor, где для каждого из подключенных вентиляторов можно выбрать режим работы и привязку регулировки скорости вращения крыльчатки к датчику температуры в процессоре или в чипсете.
Наибольший интерес среди продвинутых пользователей, очевидно, вызовет раздел OC Tweaker.
Помимо изобилия ручных настроек здесь присутствуют опции для автоматического разгона вычислительных и графического ядер процессора, с помощью которых оверклокингом может заняться даже несведущий новичок. Достаточно лишь выбрать желаемую частоту и перезагрузить систему с сохранением настроек.
Поставляется материнская плата ASRock Z270 Extreme4 в довольно объемной коробке, оснащенной ручкой для переноски и картонной обложкой.
Комплект поставки платы включает в себя все необходимое – четыре сигнальных кабеля SATA, два мостика для объединения видеокарт в тандемы NVIDIA SLI, винты, для крепления модулей в слоты Ultra M.2, заглушку для I/O-панели, диск с драйверами, руководства по эксплуатации и сборке системы.
Реалии разгона на обновленной платформе Intel Kaby Lake не претерпели никаких изменений. Доступен он по-прежнему только на платах, основанных на чипсете Z270, и для процессоров с индексом "К" в маркировке. Таких моделей пока четыре: Core i7-6700К и Core i5-6600К из прошлого шестого поколения, и Core i7-7700К с Core i5-7600К, относящихся к семейству Kaby Lake.
Процедура также ничем не изменилась, как и основная проблема, заключающаяся в том, что кремниевая пластина процессора контактирует с теплораспределительной крышкой через термоинтерфейс довольно посредственного качества, что сильно затрудняет охлаждение при разгоне даже с применением очень эффективных кулеров. Ведь «бутылочным» горлышком здесь оказывается эффективность термоинтерфеса.
Тестировались оверклокерские способности платы ASRock Z270 Extreme4 совместно со следующим набором комплектующих:
Номинальным напряжением, устанавливаемым платой для Intel Core i5-7600К в турбо-режиме, составило 1.170 В (согласно вольтажа в BIOS) и 1.265 В, если верить диагностическим утилитам. Так или иначе, в этом режиме система охлаждения смогла обеспечить температуру процессора не выше 82 °С для самого разогретого ядра. Здесь стоит отметить, что плата немного завышает клокинг BCLK, то есть уже немного, но разгоняет CPU относительно номинала.
При том же штатном напряжении процессор без проблем может функционировать и с частотой 4440 МГц, а температура самого разогретого ядра не превышает 84 °С. То есть простой манипуляцией с множителем более-менее удачного экземпляра Intel Core i5-7600К пользователь вполне может довести его максимальный клокинг почти до уровня Core i7-7700К.
Хотя, учитывая статистику разгона данной модели CPU, и то, что стендовый экземпляр отказался стабильно работать на более высоких частотах, при значениях напряжения, позволяющих штатной системе охлаждения удерживать его температур в рамках 100 °С, удачным его называть можно вряд ли. В дальнейшем, в обзорах других материнских плат для новой платформы, мы попытаемся улучшить данный результат, но пока ситуация такова.
Естественно, ожидать, что подобный разгон принесет серьезный прирост производительности, не стоит.
Обновление платформы Intel LGA1151 носит мягкий эволюционный характер, что касается как самих процессоров Kaby Lake, так и 200-й серии чипсетов. Чуть больше производительности и функционала, но смысла затевать апгрейд при наличии процессора серии Core i5 или i7 нет. Решение все же более интересно для сборки новых компьютеров, нежели для апгрейда.
ASRock Z270 Extreme4 основана на самом функциональном чипсете новой линейки, возможности которого были отлично дополнены со стороны производителя. Так, это два порта USB 3.1 (Type-A+ Type-C), пара добавочных SATA 6 Gb/s или, если хотите, пара слотов Ultra M.2, опциональная комплектация Wi-Fi/BT-модулем . Отдельного внимания заслуживает отлично проработанная звуковая система Purity Sound 4, для повышения качества выдаваемого звука которой был применен целый комплекс технических решений. Немаловажной составляющей продукта является и выдающийся дизайн платы с фирменной подсветкой AURA RGB LED. Завершает картину традиционно продуманная реализация печатной платы с использованием высококачественной элементной базы.
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