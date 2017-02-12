Как и следовало ожидать, нововведения в 200-й серии чипсетов, по сравнению с предшествующей 100-й, минимальны. Хотя нельзя сказать, что и совсем незначительны. Сосредоточены они вокруг поддержки накопителей на основе принципиально новой энергонезависимой памяти 3DXPoint. Поскольку соответствующие устройства хранения данных значительно превосходят по скорости существующие SSD, в новых чипсетах Intel позаботилась о реализации большего количества линий PCI Express 3.0. Так, Z270 получил 24 таких линии против 20 у предшествующего Z170, у H270 линий 20 против 16 у H170, а B250 получил 12 линий вместо 8.

На практике это означает, что в реальных продуктах мы получим больше слотов M.2 (само собой, с интерфейсом PCI Express 3.0) или же более интересные конфигурации для тандемов из видеокарт.

Что ж, учитывая, что все новшества 200-й серии на этом заканчиваются, самое время взглянуть на реальный продукт – ASRock Z270 Extreme4.

Положенный в основу ASRock Z270 Extreme4 чипсет Z270 является самым функциональным в линейке Intel для массовых компьютеров. Однако и его возможностям понадобилось дополнение.

Так, современному компьютеру явно необходимо наличие самого скоростного универсального интерфейса для подключения различных устройств – USB 3.1. Он реализован с помощью контроллера ASMedia ASM2142 и выведен на заднюю панель двумя портами – классическим Type-A и современным Type-C.





Подсистема для подключения устройств хранения данных подверглась расширению, в рамках которого к шести портам SATA 6Gb/s, поддерживаемых чипсетом, добавились еще два, подключенных к контроллеру ASMedia ASM1061. Потребовался он, в первую очередь, по той причине, что два распаянных на текстолите слота Ultra M.2, при использовании их для SSD-накопителей с интерфейсом SATA заимствуются два порта SATA 6Gb/s. В случае установки модулей M.2 с интерфейсом PCI Express Gen3 x4 используются уже свободные линии соответствующего контроллера.