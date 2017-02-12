С 12 февраля в Беларуси, пусть и с ограничениями , введен безвизовый режим с 80 странами мира. 42.TUT.BY решил выяснить, удастся ли прибывшим в нашу страну иностранцам без посторонней помощи и знания русского или белорусского языка выйти в интернет в популярных местах Минска



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Нужен роуминг

Забегая вперед скажем, что для регистрации в большинстве столичных Wi-Fi сетей иностранному гражданину необходимо будет указать свой номер мобильного телефона — для получения SMS с кодом.

А для этого, в свою очередь, ему нужно предусмотрительно подключить роуминг. Получение SMS бесплатно, однако без роуминга иностранец его попросту не увидит.

15 минут бесплатного Wi-Fi в аэропорту

Точка входа в Беларусь у иностранцев без виз пока одна — национальный аэропорт «Минск», где есть одна открытая сеть Wi-Fi — «BELTELECOM».

Отметим, что уже здесь у прилетевших может возникнуть вопрос — ведь в большинстве аэропортов название сетей более «говорящие». Почему бы и нам не сделать «Aeroport Wi-Fi» или «Free Wi-Fi Minsk»?

Впрочем, дальше продлем возникнуть не должно — после подключения всплывает окошко для выбора тарифа и указания номера телефона. Есть как платное подключение (по времени), так и бесплатный вариант на 15 минут. Этого промежутка времени должно хватить на отправку сообщений знакомым об успешном прилете, чекина в соцсетях и вызова такси.







Отметим, что диалоговое окно может быть показано как на русском, так и на английском языке — в зависимости от соответствующих настроек в самом аппарате. Кроме того, список кодов стран огромен — проблем с вводом номера не должно возникнуть даже у граждан Арубы и Барбадоса.

Едем дальше

Гости столицы едут дальше. Очевидно, что следующими остановками у них будут отели (где Wi-Fi в платном или бесплатном виде почти наверняка будет), либо вокзалы — железнодорожный или авто.



Фото: Анна Тимощенко, TUT.BY

На железнодорожной станции «Минск-Пассажирский» в центре города открытых Wi-Fi-сетей, к которым может подключиться любой желающий, оказалось две.

Первая из них (под названием «RW») полностью бесплатна, но предназначена исключительно для перехода на официальный сайт белорусской железной дороги — www.rw.by. На нем можно посмотреть описание движения поездов и другую полезную информацию.

Доступ к остальным сайтам платный и возможен, аналогично аэропорту, в Wi-Fi-сети «BELTELECOM». Скорость подключения для этой сети находится на достаточном уровне. Входящая скорость установилась на уровне 3,73 мбит/сек, исходящая — 0,48 мбит/сек.

В зале ожидания автовокзала «Центральный» помимо уже знакомой нам Сети «BELTELECOM» есть и собственная — «Avtovokzal Wi-Fi iGo FREE» (вот он — пример понятного названия сети).







Подключиться к последней вышло с первой попытки — вводить свой номер телефона или пароль оказалось необязательным, Сеть полностью открытая и не требует идентификации. Скорость соединения находится на хорошем среднем уровне. Входящая — 3,78 мбит/сек, исходящая — 0,57 мбит/сек.

Шопинг с бесплатным Wi-Fi

В потенциально популярных точках для шопинга гостей бесплатный Wi-Fi есть почти везде, но с подключением бывают проблемы.

В торговом центре «Столица» Wi-Fi-сетей очень много и практически все из них закрыты. Для посетителей в открытом доступе кроме беспроводного интернета от «Белтелеком» есть собственная Сеть «STOLICA FREE WI-FI» — именно к ней мы и подключились.



Фото: minsk.topcity.me

Процесс авторизации ничем не отличается от такового в других точках с бесплатным общественным интернетом — вводите номер своего мобильного телефона и ждете СМС с паролем.

Веб-страница с формой ввода пароля доступна на английском языке, а номер, на который будет зарегистрировано подключение, не обязательно должен быть белорусским. Скорость здесь оказалась низкой — 1,80 мбит/сек на скачивание и 2,26 мбит/сек на загрузку.

В ГУМе ситуация полностью идентична — для покупателей работает Сеть под названием «Gum Free Wifi».







Интерфейс для иностранных граждан заботливо переведен на английский язык, процесс подключения с вводом своего номера (не обязательно белорусского) еще раз описывать не будем — тут все без изменений. Скорость подключения весьма скромная — входящая на уровне 0,94 мбит/сек, исходящая — 1,28 мбит/сек.

А вот в ЦУМе, несмотря на наличие открытой Сети «BELTELECOM WIFI», получить доступ к интернету нам так и не удалось — после подключения (которое произошло лишь спустя несколько неудачных попыток) ни один сайт или форма авторизации так и не открылись.

На Комаровском рынке в крытом павильоне собственная бесплатная Wi-Fi-сеть — «KOMAROVKA FREE» — появилось совсем недавно. Чтобы ей воспользоваться необходимо ввести номер сотового телефона и полученный после этого код доступа в специальную форму на веб-страничке с авторизацией — она полностью переведена на английский язык.



Фото со страницы Комаровки в Facebook.

Различие с другими крупными торговыми площадками состоит в том, что на «Комаровке» для получения доступа в Сеть можно использовать лишь белорусские номера от одного из местных операторов связи — подключиться с «симкой» из другой страны, к сожалению не получится.

Скорость доступа с учетом большого количества одновременно находящихся на рынке людей удивления не вызывает — 1,48 мбит/сек на скачивание и 0,21 мбит/сек на отдачу.

Любителям оперы придется обойтись без интернета

В фойе Большого театра оперы и балета открытых Wi-Fi-сетей нам найти не удалось — посмотреть расписание ближайших выступлений или заказать билет на понравившейся спектакль в здании театра через интернет, к сожалению, вряд ли получится.





Находясь на площади Победы установить стабильное соединение с интернетом также не вышло. Большинство видимых сетей закрыты, а среди общедоступных, есть лишь различные варианты от «Белтелекома». Попытка подключиться к ним так и не увенчалась успехом.

Зато в здании Национальной библиотеки проблем с поиском интернета не возникло — на выбор предлагается две общедоступные Wi-Fi-сети. Одна из них («NLB_Readers») предназначена лишь для зарегистрированных читателей, а вторая представлена уже хорошо нам знакомым «byfly WIFI» от оператора «Белтелеком».





Форма с авторизацией переведена на английский язык, но подключиться по номеру мобильного телефона выйдет только у абонентов velcom и МТС — гражданам других стран придется приобрести специальную карту «Wi-Fi от byfly» в специальных точках продаж.

В тусовочных местах получить доступ проще всего

Практически в каждом заведении на Зыбицкой есть собственная Wi-Fi-точка — некоторые из них для подключения просят ввести пароль, а другие и вовсе не требуют никакой идентификации.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Например, в кофейне Don Сoffe’on вводить свой номер телефона или просить пароль для входа в Сеть не требуется — воспользоваться интернетом можно просто подключившись к местному Wi-Fi.

Скорость соединения на высоте — более 6 мбит/сек на скачивание. Такой скорости доступа хватит большинству посетителей.







В баре «Чердак» для входа в Сеть также нужно лишь подключиться к Wi-Fi-точке заведения.

Скорость тут существенно ниже — входящая на уровне 0,66 мбит/сек, исходящая — 1,95 мбит/сек. Такие результаты, скорее всего, можно объяснить нашим большим удалением от источника сигнала — его удалось словить на улице возле самого бара.

В еще одной популярной кофейне «CoffeeBerry» для входа в интернет необходимо ввести пароль — попросить его можно в самом заведении. Вводить свой номер телефона и ждать СМС-сообщения с кодом для этого не нужно.







Перемещаясь в сторону Троецкого предместья пробуем воспользоваться Wi-Fi-сетью заведения «Чайное состояние». При попытке входа появляется сообщение о необходимости ввода пароля — как и в случае с «CoffeeBerry» пароль нужно попросить в самом чайном клубе.

В еще одном заведении — лаунж-кафе «Чайхана» — для получения доступа в интернет нужно ввести свой номер телефона и подождать СМС-сообщения с кодом доступа.







Интерфейс веб-страницы с формой авторизации можно переключить на английский язык, а номер телефона для получения сообщения с паролем не обязательно должен быть белорусским — выбор доступных стран весьма широк.

Скорость подключения оказалась самой высокой из всех протестированных нами мест — 21 мбит/сек в скачивание и 23 мбит/сек на отдачу — отличный результат!

Резюме

Количество публичных сетей в Минске неуклонно растет — во многих популярных и многолюдных местах выйти в интернет получится даже без SIM-карты белорусского оператора связи. SMS с паролем при включенном роуминге придет даже на зарубежный номер.

При этом иностранец сможет легко справиться самостоятельно — все необходимые для подключения к интернету веб-страницы в большинстве случаев переведены на английский язык. А вот с качеством сигнала не все обстоит так благополучно — скорость доступа на достойном уровне находиться лишь у частников заведений.





P. S. А если всё-таки купить SIM-карту?

Впрочем, если интернет вам нужен постоянно (например, для работы), гораздо удобнее купить местную SIM-карту. И здесь у иностранцев также проблем не возникнет.

Как рассказали нам в МТС, центры продаж компании есть как в аэропорту, так и на минских вокзалах. Если у иностранца пока нет регистрации в Беларуси (речь в данном случае идет о подтверждении того, что гражданин временно где-то проживает, например, в отеле), он может подключиться только на один тариф — «СМАРТ гостевой» с абонентской платой 12,5 р/месяц, куда входит 1000 минут внутри сети и 2 ГБ интернет-трафика.

Если у иностранного гражданина есть регистрация в РБ, он может подключиться на любой тарифный план МТС

При отъезде иностранцу не обязательно закрывать договор. Когда образуется минус, абонент автоматически уходит в частичную блокировку (не может совершать звонки, например). Карта будет активна еще 60 суток, после чего договор расторгнется автоматически.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Для подключения к сети velcom иностранным гражданам необходим национальный паспорт (обязательно), а также документ о регистрации или разрешение на временное пребывание в Беларуси или отметка в паспорте о регистрации с указанием периода и места пребывания в нашей стране (для подключения на все тарифные планы).

В аэропорту и на ж/д вокзале можно подключиться у официальных поверенных velcom. Без регистрации это можно сделать лишь на линейку «ПРИВЕТ». При наличии регистрации иностранцы могут могут подключиться и на другие тарифные планы оператора.

Поскольку тарифами «ПРИВЕТ» абоненты могут пользоваться только при положительном балансе, расторжение договора в данном случае не требуется. При заключении договора срок его действия со дня первоначальной активации составляет 365 календарных дней. Таким образом, абонент может воспользоваться этой SIM-картой при возвращении в нашу страну в течение года.

При подключении на тарифные планы velcom срок действия договора ограничен сроком законного пребывания иностранного гражданина в Беларусь. Это означает, что обслуживание абонента прекращается в день окончания регистрации.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В life:) нам рассказали, что подключиться иностранцы могут при предъявлении национального (или заграничного) паспорта.

Прилетающим доступны для подключения тарифы «Старт йо life:)», «Мир в руке» и «3G life:) Модем» в рамках акции «Утроенные гигабайты без обязательств». При этом, абонент сможет сменить стартовый тариф «Старт йо life:)» на любой из актуальных тарифов.

Согласно правилам оператора, пользоваться услугами можно в течение 180 дней с момента активации SIM-карты (первого звонка) или пополнения счета на любую сумму. Если в течение указанных 180 дней абонент ни разу не пополнил счет, на 181-й день абонент сохраняет свой номер в сети life:) за плату 0,20 руб, которая списывается ежедневно.

Если по истечении 180 дней с момента последнего пополнения счета на любую сумму или с момента активации SIM-карты, не было пополнения счета наличными денежными средствами, и у абонента не достаточно средств на лицевом счете для сохранения номера, договор оказания услуг приостанавливается на 90 дней. При отсутствии пополнений счета в течение этого времени договор будет автоматически расторгнут.