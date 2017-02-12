В Аргентине живет женщина, которая пережила два инсульта и почти не пострадала. Обширные повреждения мозга не мешают ей заниматься повседневными делами, общаться со знакомыми и ходить на прогулки. Исследователи продолжают наблюдать за женщиной-феноменом, но пока не могут объяснить произошедшее, пишет gazeta.ru.

Осложнения разной степени тяжести возникают почти всегда, но бывают и исключения.

Специалисты из Исследовательского и проектного института науки и техники в Аргентине (INCYT) опубликовали в журнале Frontiers in Aging Neuroscience статью о женщине, пережившей сначала геморрагический, а затем ишемический инсульт и не получившей никаких значимых осложнений.

В 43 года она пережила первый инсульт, второй настиг женщину через пару месяцев. В результате пострадали височная, теменная, затылочная области правого полушария, полосатое тело, островковая доля и миндалевидное тело.

После двух инсультов и сильных поражений обоих полушарий мозга 44-летняя пациентка чувствует себя вполне неплохо.





Команда института проверяла состояние женщины несколькими способами. Сначала они тестировали ее способность чувствовать вкусы и запахи, различать эмоции людей в сравнении с контрольной группой здоровых женщин. За исключением несколько ухудшившегося обоняния, женщина успешно прошла все тесты. С вниманием, памятью, языковыми навыками и способностью понимать намерения других людей у нее тоже все оказалось в порядке.

Двое исследователей навестили пациентку дома, чтобы понаблюдать за ней в естественной обстановке, а не в лаборатории. Ее мать и друзья подтвердили, что женщина чувствует себя нормально и не проявляет никаких странностей. Сама же пациентка оказалась образцовой хозяйкой, стремящейся угодить каждому в доме.

Она вела себя так, словно никаких инсультов у нее вообще не было. Единственной проблемой оказалось нарушение чувствительности правой руки.

В остальном женщина вела совершенно нормальный образ жизни: гуляла по утрам, ходила в бассейн, пользовалась компьютером. Она сохранила способность испытывать все прежние эмоции — от страха до восторга.

У других людей с аномалиями мозга тоже порой проявляется удивительная пластичность — например, они сохраняют языковые навыки после удаления левого полушария. Способны развить необходимые для нормальной жизни навыки люди с гидроцефалией и другими врожденными патологиями мозга. Но в подобных случаях речь обычно идет о поражении какой-то конкретной области мозга.

Описываемый случай уникален тем, что у пациентки оказалось поражено множество областей, причем в далеко не юном возрасте, но она, тем не менее, сохранила почти полный контроль над телом.

Одна из возможных причин в том, что ее мозг самостоятельно реорганизовал себя, чтобы сохранить тот же уровень функционирования, как это происходит в похожих случаях.

Однако авторы исследования Адольфо Гарсия и Агустин Ибаньес не уверены, что в случае с их пациенткой произошло именно это. Такая реорганизация, как правило, занимает много времени. Они отмечают, что «ее когнитивный репертуар был почти оптимальным вскоре после инсульта, что исключает возможность медленных пластических изменений, необходимых для компенсации утраченных функций».

Пока что пациентка остается медицинской загадкой, которая показывает, как много нам еще предстоит узнать о том, как работает мозг. Как пишут Гарсия и Ибаньес, «у нас просто нет достаточно развитой теории о том, что могло вызвать такие быстрые изменения у взрослого человека». Эта работа будет продолжена.

«Такие случаи дают надежду на то, что некоторые люди все же способны почти полностью восстановиться после того, как их мозг серьезно пострадал», — пишут авторы.