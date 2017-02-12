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Стало известно, что будет с утонувшими МиГ-29К и Су-33

13.02.2017 10:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Собственный источник в Минобороны России сообщил Rambler News Service, какое решение было принято по утонувшим истребителям авиагруппы с «Адмирала Кузнецова».

Стало известно, что будет с утонувшими МиГ-29К и Су-33
Взлет Су-33. Фото: Минобороны России.

Первое время военные рассматривали возможность подъема техники со дна, но после оценки всех факторов эту операцию признали нецелесообразной. Дело в том, что глубина, на которой лежат истребители, потребует привлечение к работам специальных глубоководных аппаратов и судов для поисковых операций, что чревато значительными затратами.

Самую большую ценность на борту истребителя представляет собой система распознавания «свой-чужой», а также пилотажные и оружейные системы.

Источник в одной из российских фирм, выпускающей самолеты корабельного базирования, рассказал Rambler News Service, что при катапультировании летчика аппаратура системы госопознавания автоматически самоуничтожается. А сама электроника на борту самолета быстро приходит в негодность от воздействия соленой воды.

Напомним, что в субботу, 3 декабря 2016 года, во время второй попытки сесть на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33.

Ранее истребитель МиГ-29К из-за проблем с аэрофинишером не смог совершить посадку на палубу «Адмирала Кузнецова», и вынужден был кружить в акватории Средиземного моря, пока в его баках не кончилось топливо.

 
 
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Собственный источник в Минобороны России сообщил Rambler News Service, какое решение было принято по утонувшим истребителям авиагруппы с «Адмирала Кузнецова».

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