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Новейшая российская реактивная система "Ураган 1-М" засветилась на видео
13.02.2017 11:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
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Это одна из новейших разработок российского ВПК, отличительная особенность которой — возможность вести стрельбу реактивными снарядами как от 220-мм систем 9К57 «Ураган», так и от 300-мм систем 9К58 «Смерч». Одним залпом такая установка способна накрыть до 672 тысяч квадратных метров. Максимальная дальность стрельбы составляет порядка 120 километров.
В состав системы входят боевая машина 9А53 и транспортно-заряжающая машина 9Т249, выполненные на шасси белорусского производства МЗКТ-7930.
Согласно планам Минобороны России, к 2017 году на вооружение сухопутных войск должны поступить два полка, оснащенных РСЗО «Ураган-1М».
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