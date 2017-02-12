В кадр репортажа с учений на артиллерийском полигоне в Ленинградской области курсантов Михайловской военной академии попала новейшая бикалиберная реактивная система залпового огня «Ураган 1-М».

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Это одна из новейших разработок российского ВПК, отличительная особенность которой — возможность вести стрельбу реактивными снарядами как от 220-мм систем 9К57 «Ураган», так и от 300-мм систем 9К58 «Смерч». Одним залпом такая установка способна накрыть до 672 тысяч квадратных метров. Максимальная дальность стрельбы составляет порядка 120 километров.

В состав системы входят боевая машина 9А53 и транспортно-заряжающая машина 9Т249, выполненные на шасси белорусского производства МЗКТ-7930.

Согласно планам Минобороны России, к 2017 году на вооружение сухопутных войск должны поступить два полка, оснащенных РСЗО «Ураган-1М».