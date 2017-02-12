|
Samsung Galaxy Note 8 назвали "Байкал"
13.02.2017 12:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
По
По последним данным, после фиаско Galaxy Note 7 Samsung не отказалась от продолжения серии Note, и следующий флагман получит близкое нашему уху кодовое название «Байкал» (озеро в Сибири, самое глубокое в мире).
Ожидается, что устройство получит 4K-дисплей (для лучшей поддержки VR) и «умного» голосового помощника Bixby. Также имеется информация о том, что батареи для устройства будет готовить LG.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сообщению СМИ, будущий стилусный флагман Samsung — Galaxy Note 8, анонса которого мы ожидаем в августе, получил кодовое название «Baikal» («Байкал»).
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии