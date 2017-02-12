По сообщению СМИ , будущий стилусный флагман Samsung — Galaxy Note 8, анонса которого мы ожидаем в августе, получил кодовое название «Baikal» («Байкал»).

По последним данным, после фиаско Galaxy Note 7 Samsung не отказалась от продолжения серии Note, и следующий флагман получит близкое нашему уху кодовое название «Байкал» (озеро в Сибири, самое глубокое в мире).

Ожидается, что устройство получит 4K-дисплей (для лучшей поддержки VR) и «умного» голосового помощника Bixby. Также имеется информация о том, что батареи для устройства будет готовить LG.