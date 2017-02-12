МИНСК, 13 фев — Sputnik. Российское ПАО "Силовые машины", являющееся одним из поставщиков оборудования для Белорусской АЭС, будет модернизировать уже доставленный на площадку станции турбогенератор, сообщили Sputnik в пресс-службе компании.



© Sputnik/ Василий Семашко Российский завод отгрузил партию насосов для первого блока БелАЭС

В пятницу офис международного экологического общественного объединения "Беллона", который в РФ признан иностранным агентом, распространил сообщение. В нем отмечается, что турбогенераторы для новых российских АЭС нуждаются в модернизации. "Ремонт необходим всем турбогенераторам, изготовленным для энергоблоков, сооружаемых по экспериментальному проекту "АЭС-2006" на Нововоронежской, второй Ленинградской и Белорусской АЭС", — говорилось в сообщении "Беллоны".

Что случилось на Новоронежской АЭС?

Как отмечает в своем сообщении "Беллона", 10 ноября 2016 года после всего лишь двух недель работы на 100% мощности в режиме опытно-промышленной эксплуатации энергоблок Нововоронежской АЭС был отключен от сети и выведен в ремонт. Официальной причиной сбоя в работе было названо межфазное короткое замыкание в обмотке статора генератора. Представитель Росэнергоатома Андрей Тимонов назвал это "особенностями конструкции генератора".

Ремонт продолжался более двух месяцев. Случай был признан гарантийным, завод-изготовитель принял решение о замене этого оборудования. "Исправление приводящих к короткому замыканию ошибок в конструкции статора генератора будет происходить не только на Нововоронежской АЭС, но еще на двух строящихся АЭС — второй Ленинградской АЭС и Белорусской АЭС. Будет ли ремонт турбогенераторов произведен на месте, или по примеру Нововоронежской АЭС дефектные статоры с площадок строящихся Белорусской и Ленинградской АЭС для "модернизации" будут направлены на предприятие-изготовитель, не ясно", — отмечает "Беллона".

В данной связи в пресс-службе ПАО "Силовые машины" Sputnik сообщили, что для Нововоронежской АЭС-2 был изготовлен турбогенератор Т3В-1200-2, который является головным по мощности турбогенератором этой серии. При его разработке использован большой опыт по мощным турбогенераторам (800-1200 МВт), в том числе и для генераторов с подобной системой охлаждения.

На вопрос о причинах короткого замыкания в ПАО "Силовые машины" отметили, что оно "было вызвано особенностями конструкции генератора (конструкция раскрепления шин выводных со стороны турбины) в сочетании с условиями нагружения в станционных условиях в ходе опытно-промышленной эксплуатации".

В пресс-службе также подчеркнули, что все турбогенераторы данной серии пройдут модернизацию с учетом результатов проведенных дополнительных исследований и стендовых испытаний. Оценка стоимости этих работ будет определена после завершения всех действий, связанных с пуско-наладкой и испытаниями оборудования.

Генератор на БелАЭС также пройдет модернизацию

В пресс-службе ПАО "Силовые машины" проинформировали, что один турбогенератор типа ТЗВ-1200-2 уже поставлен на БелАЭС, второй находится в стадии изготовления.

"Турбогенератор отгружен и доставлен на БелАЭС в установленные сроки, сейчас на станции идет его монтаж", — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что все оборудование, отгружаемое на тот или иной энергетический объект, всегда проходит несколько этапов приемки и тестирования. При этом тестирование сначала осуществляется на заводе-изготовителе, затем проводятся тесты в станционных условиях. До запуска АЭС в эксплуатацию все эти испытания завершаются.

БелАЭС сооружается в Островецком районе Гродненской области Беларуси. Генподрядчиком проекта является Росатом. Первый блок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

Ранее по настоянию белорусской стороны генподрядчик был вынужден произвести замену корпуса первого реактора: при монтаже корпуса произошло его падение с высоты, в результате чего корпус получил трещину.

Этот инцидент вызвал большие нарекания со стороны Литвы, которая по различным причинам, в том числе политического характера, ведет с Минском острую полемику по вопросам сооружения БелАЭС.