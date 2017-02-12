Американские ученые сообщили об открытии карликовой звезды, атмосфера которой богата «строительными блоками» жизни — углеродом, азотом, кислородом и водородом. Научная работа об этом появилась в журнале Astrophysical Journal Letters, кратко об этом сообщает сайт EurekAlert .



Карликовая звезда и каменистая планета в представлении художника. Изображение: University of Warwick / eurekalert.org

Звезда получила название WD 1425+540. Этот белый карлик находится на расстоянии 200 световых лет от Земли в созвездии Волопас. Планетарная система вокруг звезды напоминает Солнечную.

Ученые предполагают, что малая каменистая планета в системе WD 1425+540 вращалась вокруг звезды. В определенный момент траектория планеты изменилась, и она опасно сблизилась со звездой. Гравитационное поле звезды разорвало планету, а остатки вещества планеты с нее попали на орбиту белого карлика.

Исследователи считают, что эти события произошли сравнительно недавно — около ста тысяч лет назад. По предположению ученых, погибшая малая планета имеет аналоги в Поясе Койпера — области Солнечной системы за орбитой Нептуна. Они подсчитали. что вода и другие льды составляли 30% массы планеты, а около 70% приходилось на каменистые материалы.

Многие ученые считают, что Земля была «сухой» после того, как сформировалась, а «строительные блоки» для жизни на нашей планете — углерод, азот и вода — появились позже в результате столкновений с другими объектами Солнечной системе.

«Обнаружение следов объекта, богатого „компонентами для жизни“ в других звездных системах не дает гарантий, но увеличивает шансы на то, что человечество найдет жизнь где-то еще», — отмечает обозреватель Engadget.