Журналисты сайта WCCFTech опубликовали детальную информацию о характеристиках и цене девяти новых процессоров AMD Ryzen. Среди них есть восьми-, шести- и четырехъядерные решения. Все они имеют свободный множитель, что делает новинки потенциально привлекательными для разгона.





Также появились данные о производительности процессора Ryzen 7 1700X. При цене в $389 он оказался быстрее конкурирующего Intel Core i7-6900K стоимостью $1099 в пяти тестах из восьми.





Суммарный результат Ryzen 7 1700X в CPU Mark составил 15204 баллов, тогда как Core i7-6900K набрал 14449 баллов.

Презентация процессоров AMD Ryzen состоится 2 марта 2017 года. Всего к выпуску готовится 17 CPU, но на старте в продажу могут поступить только флагманские Ryzen 7.