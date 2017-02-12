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Процессор AMD Ryzen 7 1700X оказался быстрее топового Intel Core i7-6900K

13.02.2017 11:50 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Журналисты сайта WCCFTech опубликовали детальную информацию о характеристиках и цене девяти новых процессоров AMD Ryzen. Среди них есть восьми-, шести- и четырехъядерные решения. Все они имеют свободный множитель, что делает новинки потенциально привлекательными для разгона.

Процессор AMD Ryzen 7 1700X оказался быстрее топового Intel Core i7-6900K

Также появились данные о производительности процессора Ryzen 7 1700X. При цене в $389 он оказался быстрее конкурирующего Intel Core i7-6900K стоимостью $1099 в пяти тестах из восьми.

Процессор AMD Ryzen 7 1700X оказался быстрее топового Intel Core i7-6900K

Суммарный результат Ryzen 7 1700X в CPU Mark составил 15204 баллов, тогда как Core i7-6900K набрал 14449 баллов.

Презентация процессоров AMD Ryzen состоится 2 марта 2017 года. Всего к выпуску готовится 17 CPU, но на старте в продажу могут поступить только флагманские Ryzen 7.

 
 
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Журналисты сайта WCCFTech опубликовали детальную информацию о характеристиках и цене девяти новых...

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