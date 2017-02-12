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Раскрыта причина загадочного уродства кальмаров

13.02.2017 16:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ученые из Дюкского университета в США выяснили, почему кальмар Histioteuthis heteropsis обладает глазами разных размеров — маленьким синим и большим желтым. Оказалось, что с их помощью животное способно разглядеть тени других морских существ и биолюминесцентные вспышки света. Статья исследователей опубликована в журнале Philosophical Transactions B, передает Lenta.ru.

Раскрыта причина загадочного уродства кальмаров
Фото: Kate Thomas / newscientist.com

H.heteropsis обитает в мезопелагиали — зоне океана, находящейся на глубине 200−1000 метров. Ученые предположили, что большой глаз кальмара предназначен для обнаружения добычи или хищников, которые плывут выше, и поэтому их тени видны на фоне проникающего в толщу воды дневного света. Другой глаз эволюционировал таким образом, чтобы животное могло различать тусклые вспышки в лишенной освещения глубине.

Для того чтобы подтвердить эту гипотезу, исследователи проанализировали поведение 150 кальмаров, снятых на видео за 30 лет с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов. Они обнаружили, что животные действительно предпочитают перемещаться в толще воды так, чтобы большой глаз был направлен вверх, а маленький — вниз.

Специалисты также провели моделирование, и выяснили, что увеличение размера глаза способствует повышению его чувствительности к тусклому свету. В то же время оно мало влияет на его способность различать вспышки на темном фоне.

 
 
Ссылка на источник 24
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Ученые из Дюкского университета в США выяснили, почему кальмар Histioteuthis heteropsis обладает глазами разных размеров — маленьким синим и большим желтым. Оказалось, что...

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