Ученые из Дюкского университета в США выяснили, почему кальмар Histioteuthis heteropsis обладает глазами разных размеров — маленьким синим и большим желтым. Оказалось, что с их помощью животное способно разглядеть тени других морских существ и биолюминесцентные вспышки света. Статья исследователей опубликована в журнале Philosophical Transactions B , передает Lenta.ru .



Фото: Kate Thomas / newscientist.com

H.heteropsis обитает в мезопелагиали — зоне океана, находящейся на глубине 200−1000 метров. Ученые предположили, что большой глаз кальмара предназначен для обнаружения добычи или хищников, которые плывут выше, и поэтому их тени видны на фоне проникающего в толщу воды дневного света. Другой глаз эволюционировал таким образом, чтобы животное могло различать тусклые вспышки в лишенной освещения глубине.

Для того чтобы подтвердить эту гипотезу, исследователи проанализировали поведение 150 кальмаров, снятых на видео за 30 лет с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов. Они обнаружили, что животные действительно предпочитают перемещаться в толще воды так, чтобы большой глаз был направлен вверх, а маленький — вниз.

Специалисты также провели моделирование, и выяснили, что увеличение размера глаза способствует повышению его чувствительности к тусклому свету. В то же время оно мало влияет на его способность различать вспышки на темном фоне.