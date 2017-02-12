﻿ LG G6 получит процессор Snapdragon 821 и порадует хорошим звуком в наушниках. 21.by
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LG G6 получит процессор Snapdragon 821 и порадует хорошим звуком в наушниках

13.02.2017 12:07 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новый флагманский смартфон LG G6 действительно получит прошлогодний процессор Qualcomm Snapdragon 821. Компания хотела использовать мощнейший Snapdragon 835, но вся первая партия оказалась зарезервирована для смартфона Samsung Galaxy S8. Чтобы не переносить запуск устройства на май или июнь было принято решение использовать платформу 2016 года.

LG G6 получит процессор Snapdragon 821 и порадует хорошим звуком в наушниках

Также устройству достанется 5,7-дюймовый экран Full Vision, защищенный от воды и пыли корпус со сканером отпечатков на тыльной стороне, а также аудиоподсистема с четырьмя ЦАП (в рекламном буклете указана технология Quad DAC).

Отметим, что мощности Snapdragon 821 хватит еще на несколько лет. Простые приложения вроде мессенджеров и соцсетей он сможет обслуживать вечно, но будет проигрывать Snapdragon 835 в играх с высокой графикой.

 
 
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Новый флагманский смартфон LG G6 действительно получит прошлогодний процессор Qualcomm Snapdragon 821. Компания...

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