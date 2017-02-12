Компания NVIDIA опубликовала отчет за четвертый квартал и 2017 финансовый год в целом.

В ноябре-январе выручка производителя графических ускорителей составила рекордные $2,17 миллиарда, что на 55% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль в четвертом квартале составила $665 миллионов, что на 216% больше показателя годичной давности.

Выручка за весь год также оказалась рекордной и составила $6,91 миллиарда, что 38% больше, чем год назад. Чистая прибыль увеличилась на 171% - с $614 миллионов до $1,666 миллиарда.





Компания утверждает, что зафиксировала рост выручки во всех сегментах. Отдельный абзац в отчете посвящен графическим ускорителям для глубокого обучения нейронных сетей, спрос на которые также вырос.

В текущем квартале компания прогнозирует выручку в размере $1,9 миллиарда.