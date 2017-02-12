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Новый флагман Samsung получит название Galaxy S8+

13.02.2017 13:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новые флагманские смартфоны Samsung не получат приставку Edge в названии. Компания решила не использовать ее, поскольку обеим моделям достанется изогнутый экран. Подчеркивать эту особенность незачем.

Также стало известно, что старшая модель будет называться Galaxy S8+. Об этом сообщил известный блогер Эван Бласс, поделившийся рекламным логотипом устройства.

Новый флагман Samsung получит название Galaxy S8+

Смартфону Galaxy S8 приписывают 5,8-дюймовый экран, а Galaxy S8+ – 6,2-дюймовый. Физической кнопки Home не будет, а сканер отпечатков разместится на тыльной стороне.

Обе модели получат процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти, 12-мегапиксельную тыльную камеру и 8-мегапиксельную дополнительную. Также новинки порадуют портом USB-C и цифровым помощником Bixby, разработкой которого занимаются создатели Siri. В качестве операционной системы выступит Android 7 Nougat.

Презентация Galaxy S8 и Galaxy S8+ состоится 29 марта. В продажу гаджеты поступят в конце апреля.

 
 
Ссылка на источник 22
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Новые флагманские смартфоны Samsung не получат приставку Edge в названии. Компания решила не использовать...

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