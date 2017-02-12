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Компания Apple закупила у Samsung 60 млн дисплеев для "айфонов"

13.02.2017 17:50 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Компания Apple решила закупить у корейской компании Samsung 60 миллионов дисплеев для нового iPhone 8, сообщил в понедельник портал The Investor.

Компания Apple закупила у Samsung 60 млн дисплеев для "айфонов"
© flickr.com/ minorut
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Новый iPhone 8 выйдет на рынки осенью этого года — предполагается, что экран будет занимать большую часть поверхности телефона.

Специально для новой модели компания Apple заказала у Samsung Display 60 миллионов OLED-панелей. По информации британского портала, сумма контракта составила пять триллионов корейских вон (4,3 миллиарда долларов).

За каждый дисплей компания Apple заплатит дороже обычного — около 71 доллара. Экраны же для iPhone 7 стоят порядка 40 долларов за единицу.

В целом новый iPhone 8, который представят в сентябре, будет дороже предыдущих моделей — ожидается, что его стоимость в США будет варьироваться около тысячи долларов США, то есть в Беларуси он будет стоить не менее полутора тысяч долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Сумма контракта составит 4,3 миллиарда долларов - большинство телефонов iPhone 8 будут с такими дисплеями.

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