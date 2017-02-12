Вестерн Red Dead Redemption 2 выйдет на персональных компьютерах. Об этом свидетельствует попавшая в открытый доступ деловая переписка студии Rockstar Games с Denuvo Software Solutions, сообщает InGame .

В ней говорится, что Rockstar Games хочет использовать защиту Denuvo в будущем. Поскольку она применима только к PC-играм, а у Rockstar пока анонсирована только Red Dead Redemption 2, то вывод очевиден.





Разработчики обещают грандиозную историю о жизни и выживании в самом сердце дикой Америки, огромный и атмосферный мир, а также мультиплеер.

Релиз Red Dead Redemption 2 для приставок PlayStation 4 и Xbox One запланирован на осень 2017 года. Однако в финансовом отчете компании в качестве релизного окна указан период с 1 октября 2017 года по сентябрь 2018 года.