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Red Dead Redemption 2 может выйти на PC
13.02.2017 13:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Вестерн Red Dead Redemption 2 выйдет на персональных компьютерах. Об этом свидетельствует попавшая в открытый доступ деловая переписка студии Rockstar Games с Denuvo Software Solutions, сообщает
В ней говорится, что Rockstar Games хочет использовать защиту Denuvo в будущем. Поскольку она применима только к PC-играм, а у Rockstar пока анонсирована только Red Dead Redemption 2, то вывод очевиден.
Разработчики обещают грандиозную историю о жизни и выживании в самом сердце дикой Америки, огромный и атмосферный мир, а также мультиплеер.
Релиз Red Dead Redemption 2 для приставок PlayStation 4 и Xbox One запланирован на осень 2017 года. Однако в финансовом отчете компании в качестве релизного окна указан период с 1 октября 2017 года по сентябрь 2018 года.
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Вестерн Red Dead Redemption 2 выйдет на персональных компьютерах. Об этом свидетельствует попавшая в открытый...
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